Nei giorni scorsi Beatrice Luzzi è stata ospite di Verissimo e ha raccontato la sua esperienza nella casa del Grande Fratello. Una puntata molto attesa dai fan dell’attrice, grande protagonista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La Luzzi si è raccontata a Silvia Toffanin: dai sei mesi vissuti nella Casa al rapporto con Giuseppe Garibaldi, passando per la perdita del padre avvenuta quando era rinchiusa nel loft di Cinecittà.

Nella casa del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha avuto un flirt con Giuseppe Garibaldi, poi interrotto bruscamente, e per diversi mesi ha avuto tutta la casa contro. Tra le poche persone vicine a lei c’è stata la cantante Fiordaliso, che però, in queste ore, ha confessato di non averla ancora sentita.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi sparita anche con Fiordaliso

Nel corso di una diretta social, la cantante ed ex concorrente del Grande Fratello ha parlato dell’attrice con cui ha condiviso diversi mesi in casa. “Fiorda ha appena detto in diretta che nemmeno lei ha sentito bea, praticamente lei è sparita da tutti i radar e gli unici che hanno avuto sue notizie sono stati honey e ata”, ha scritto qualcuno sul social X. Beatrice avrebbe chiuso i ponti con quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello, a parte Stefano Miele e Simona Tagli.

“La Rossa post GF: -Sua Madre -I suoi figli -Simba. FAMIGLIA, NORMALITÀ GLI ALTRI A FARE I PAGLIACCI IN Giro, FINGENDO GRANDE AMICIZIA PER UNA DISPERATA RICERCA DI POPOLARITÀ”, “Avrà visto i giochetti che faceva Fiorda?”, “spero #beatriceluzzi abbia visto e sentito tutte le cattiverie della banderuola Fiorda, che amava la sua nipotina Anicessa e fingeva con Bea. Nessuno merita la sua amicizia, diciamocelo, a parte Simo e Honey ovviamente #luzzers #iostoconbea #luzzini #beaux”.

fiorda ha appena detto in diretta che nemmeno lei ha sentito bea, praticamente lei è sparita da tutti i radar e gli unici che hanno avuto sue notizie sono stati honey e ata💀 — ✨BeatriceLuzziReginaItalia✨ (@Lar02a) April 2, 2024

I fan di Beatrice Luzzi hanno ipotizzato il motivo della ‘scomparsa’ di Beatrice Luzzi: “Probabilmente Beatrice ha visto alcuni video, è stata una banderuola la Fiorda”, “La doppiogiochista smascherata. Amica di tutti e di nessuno. Bea le voleva veramente bene, altra delusione post GF”, “Ovvio Beatrice avrà visto i video, anche Fiorda non è stata molto trasparente tutti hanno sofferto di gelosia nei confronti di Bea … lei è tutto quello che gli altri non saranno mai neppure dovessero mai replicarsi”.