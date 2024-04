Il Grande Fratello si è concluso da una settimana ma le sorprese non finiscono. Sotto i riflettori, ancora una volta, Perla e Mirko che, rivelano alcuni rumors, sarebbe molto geloso della fidanzata. L’ultima uscita pubblica della coppia è avvenuta nello studio di Verissimo. Un’intervista che ha lasciato un sapore agrodolce ai fan, divisi tra chi ha apprezzato le parole di Perla e chi, invece, si sarebbe aspettato qualcosa di più. “Sono un po’ deluso dall’intervista, mi aspettavo un qualcosa in più oltre alla relazione con Mirko”.

>>“Mi dispiace ma è così”. Anita e Alessio, l’amara decisione dopo il Grande Fratello. Cosa è cambiato dopo l’uscita dalla casa

“Perla ha dato tanto alla casa, ha portato l’amicizia con Letizia che l’ha aiutata in tante occasioni, ha raccontato la sua storia con la sua gemella e soprattutto ha raccontato di quegli anni che ha passato in mezzo alla strada e grazie allo sport si è risollevata. Perlina ancora più meritata la tua vittoria”. E ancora tanti commenti.





Grande Fratello, Mirko vorrebbe alzare un muro tra Perla e Greta

“Non riesco a vedere questa coppia sincera!!! Non ci ho mai creduto e oggi, vedendoli, non ho cambiato idea anzi. Ho visto Mirko che quando è arrivata Greta ha cambiato viso”. Proprio Greta sarebbe il motivo della gelosia di Mirko. L’esperta di gossip Deianira Marzano, tramite una recente storia Instagram. “Pare che un ex gieffino”, leggiamo sul suo profilo, “voglia mettere un punto all’amicizia tra la sua fidanzata e un altro/a concorrente“.

Nessun riferimento diretto, ma il pubblico è sicuro. Mirko, del resto, non è rimasto in buoni rapporti con la Rossetti . “Se si sono rimessi insieme, dopo tanto patire, è perché non potevano stare lontani. E quindi l’ostacolo Greta potrebbe essere scansato, nel prossimo futuro. L’amore vince su tutto, come si suol dire. A volte anche sull’amicizia”, si legge su libero.it

Secondo altri commenti, abbastanza esagerati, Mirko sarebbe “folle di gelosia”. Vorrebbe infatti godersi il più possibile il suo tempo con Perla, dopo 5 mesi passati dentro al Grande Fratello si tratta di una richiesta tutt’altro che strana.