Fedez e Chiara Ferragni, ora più che mai la coppia sta facendo discutere. L’ultima notizia arriva poche ore dopo quella che vuole il cantante piuttosto interessato ad una bellissima molto nota. Fedez avrebbe infatti messo gli occhi su Tini Stoessel, il cui vero nome è Martina Stoessel, 27enne argentina famosa per aver interpretato il personaggio di Violetta nell’omonima telenovela. Da Fedez nessun commento. Di problemi, del resto, in questo momento non ne ha pochi.

Le ultime notizie parlano di un rapporto sempre più lacerato tra lui e Chiara Ferragni. Dopo il compleanno di Leone Chiara era corsa via coi due figli senza lasciare al padre neppure il tempo di salutarli. Ci sarebbe stata, poi, una furiosa lite durante il compleanno di Vittoria. Sulle ragioni dell’addio non è stata ancora fatta piena luce. Qualcuno ha ipotizzato che dietro la decisione di lasciare la moglie ci sarebbe il timore di Fedez di avere ripercussioni negative dai guai giudiziari di Chiara.





Fedez in lacrime, le prime immagini dell’intervista a Belve

Si era parlato anche di tradimenti. Tradimenti smentiti da Fedez durante l’intervista concessa a Belve lo scorso 28 marzo e che andrà in onda il 9 aprile. Intervista della quale stanno iniziando a girare i primi frame, con Fedez commosso e in lacrime. Lui, spesso spavaldo appare profondamente diverso, fragile e spaesato. Del resto già l’AdnKronos aveva svelato il suo pianto.

“Si sarebbe commosso fino alle lacrime durante l’intervista con Francesca Fagnani, registrata ieri negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi. Fedez avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie e dell’amore per i figli Leo e Vittoria. Il rapper avrebbe spiegato che proteggerli è la sua priorità di questa fase e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie. Il rapper avrebbe inoltre smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti”, aveva aggiunto.

Per il rapper milanese si tratta della prima intervista dal famoso scandalo del ‘Pandoro gate’ sulla Ferragni. E potrebbe non essere l’ultima. Di sicuro c’è che l’intervista a Belve è destinata a far discutere parecchio. Per capire cosa dirà Fedez non ci resta che aspettare la messa in onda del programma.