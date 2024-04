Coppie che nascono e coppie che finiscono a Uomini e Donne. Come quella formata da Jasna Amodei e Marcello Messina. La loro storia sembrava essere destinata a grandi cose quando a dicembre scorso avevamo lasciato la trasmissione insieme, ma poi è arrivato l’addio. Addio burrascoso di cui ancora oggi si parla, nonostante entrambi siano tornati nel programma e lei stia frequentando un altro cavaliere, Cristiano, con cui è già scattato il bacio.

Ma ovviamente la decisione di entrambi di tornare a Uomini e Donne sta creando non pochi dissapori. E chissà come reagirà il cavaliere alla nuova intervista della ex, che ha deciso di pungerlo con delle rivelazioni sulla loro rottura. Le confessioni di Jasna Amodei su Marcello Messina dopo la fine della loro storia sono state pubblicate nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine.

Jasna di Uomini e Donne, perché è finita con Marcello

“Da quando siamo usciti dal programma ci siamo visti solo tre volte: in due occasioni è venuto lui a Roma, una sono andata io a Torino, a gennaio – ha spiegato Jasna – Da quel momento sono iniziate le incomprensioni. Parliamo molto, ma una volta usciti dalla trasmissione i nostri caratteri si sono rivelati incompatibili: abbiamo visioni opposte su tutto. Discutevamo quotidianamente e, alla fine, era diventato un braccio di ferro”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, è stato quello che è successo per il suo compleanno a gennaio, al quale non ha partecipato: “Ho invitato Marcello a raggiungermi già quando siamo usciti dallo studio, i primi giorni di dicembre. Malgrado questo, non si è presentato. Eppure poteva scegliere tra diverse serata per festeggiare insieme a me… Io lo avevo invitato a tutto! Lui aveva un trasloco da fare e io, inizialmente, gli credevo quando diceva che era questo a bloccarlo, poi ho capito che non era così”.

Jasna ha poi aggiunto di essersi sentita trascurata e non apprezzata anche dal punto di vista fisico e che non ha mai avuto modo di parlare di questo apertamente con Marcello perché lui sviava sempre il discorso. I rapporti oggi? Non buoni e lei, ha continuato nell’intervista, non ha alcuna intenzione di avere un confronto. Ed è tornata a UeD perché spinta dalla figlia Alice e perché crede ancora nell’amore.