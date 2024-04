Uomini e Donne, Brando irriconoscibile dopo la scelta: pare che anche chi lo conosca bene fatichi a riconoscere l’ex tronista. Solo pochi giorni fa aveva rilasciato, insieme a Raffaella, la prima intervista di coppia. “È stato strano viversi senza telecamere. Il giorno dopo è stato meraviglioso: io mi sono svegliata alle cinque del mattino, ma l’ho lasciato dormire fino alle sette e mezza! Da lì gli ho rotto un po’ Ie scatole per svegliarlo”.

Dopo la messa in onda dell’ultimo atto in molti hanno atteso foto o dirette attraverso i social, curiosi di vedere come procede la loro storia. “La distanza non aiuta sicuramente Treviso – Napoli…mi piacerebbe dire “amore scendi che andiamo a cena” Nonostante ciò tra qualche giorno ci vediamo”, ha detto Brando. Che non si è fermato.





Uomini e Donne, Brando e Raffaella felici dopo la scelta

Ed ha aggiunto: “Inizialmente l’avevo presa sottogamba come esperienza, invece alla fine si è rivelata un’esperienza altamente significativa per me, che mi ha cresciuto tanto come persona. Non ero abituato ad esternare i miei sentimenti e le mie sensazioni apertamente. Tendevo sempre a tenermi tutto dentro”. Un aspetto che ora sta uscendo fuori e che ha sorpreso anche Raffaella che in studio non aveva conosciuto Brando così.

Solo qualche giorno fa, Maria De Filippi – parlando con Daniele Paudice – aveva fatto notare la tranquillità di Brando, che ora invece appare sui social scatenato e pieno di vita. Un Brando totalmente diverso, andato quasi in tilt grazie all’amore per Raffaella che, sui social, ha confermato durante un diretta Instagram questo aspetto dell’ex tronista: “Allora capite quando vi dico che è più esuberante rispetto a me, perché lui è davvero così”.

Racconta Gossipetv come, durante la diretta, si sia lasciato andare in maniera sorprendente: “è molto più simpatico fuori dal programma”, commenta Raffaella. E anche il pubblico fatica a riconoscerlo: “Ma è davvero lui?”. E ancora: “Ho prima soffriva la tensione e ora è tornato ad essere quello di prima, o ha perso il controllo. Comunque sono bellissimi insieme”.