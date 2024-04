Mirko e Perla finalmente riuniti. E grazie al Grande Fratello dove, oltre alla vittoria di lei, i due sono stati protagonisti indiscussi. Finito il reality, la coppia che il pubblico ha conosciuto e visto frantumarsi a Temptation Island è tornata alla normalità, dopo il riavvicinamento che però non è stato tutto rose e fiori. Dopo alcune settimane passate insieme all’interno della Casa, hanno dovuto fare i conti con l’arrivo di Greta, che ha messo a dura prova il loro rapporto, portando Mirko ad essere eliminato dal gioco.

Dopo la sua uscita, però, le cose sono cambiate in ogni senso. Mirko ha avuto la possibilità di fare diversi confronti con Perla, fino a rientrare in Casa qualche giorno in occasione di San Valentino per dichiararsi alla sua ex fidanzata, come raccontato da lui durante un’intervista rilasciata negli scorsi giorni a Casa Chi, mentre Perla e Greta da rivali in amore sono diventate amiche. E per la cronaca Greta ha incontrato Sergio, con cui sta attualmente.

Perla e Mirko dopo il Grande Fratello, “ha detto sì”

Ora che sono fuori, Mirko e Perla hanno così deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto e ora che il reality è finito la coppia sembra essersi ufficialmente ritrovata. Dopo aver trascorso alcuni giorni lontani, infatti, si sono riuniti e hanno deciso di fare una diretta insieme su Instagram per rispondere ad alcune domande dei fan.

Diretta a quanto pare attesissima dal momento che è arrivata a raggiungere in diversi momenti quasi 50mila persone collegate. Ma andiamo al succo. Tra le domande più gettonate di questi mesi, quella sul famoso tatuaggio di coppia che si erano fatti Mirko e Greta. Lui lo toglierà?

non hanno fatto passare l'aereo fatto da lui con scritto

COME NELLE FAVOLE 🙄#Perletti pic.twitter.com/ZHzrz8MSjI — canale perletti (@videoperletti) April 4, 2024

Risposta affermativa, Perla ha risposto senza indugio, confermando che presto il fidanzato cancellerà la frase in comune con l’ex tentatrice: “Mirko toglierà il tatuaggio? Sì raga a momenti lo toglierà“. Poi un altro retroscena che riguarda lui. Mirko ha rivelato di non avere avuto il tempo ma aveva pensato a un aereo dedicato a Perla con la scritta “Come nelle favole”, ma non c’è stato il tempo: “Sono passati 23 aerei dei Perletti e vi spoilero che in teoria doveva passarne un 24esimo tutto mio“.