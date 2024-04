Beatrice Luzzi, non vincitrice ma seconda classificata al Grande Fratello eppure per tutti regina. E anche ora che il reality è finito, l’attrice di Vivere sta vivendo un momento di enorme popolarità e le indiscrezioni sul suo futuro in tv fioccano. Di recente l’abbiamo vista a Verissimo, dove naturalmente ha parlato anche della storia avuta con Giuseppe Garibaldi. È stata però categorica negando un eventuale ritorno di fiamma con il bidello calabrese.

Al contrario, Giuseppe, anche lui intervistato nel salotto di Silvia Toffanin si era detto disposto a dare una seconda chance alla loro conoscenza. Solo il tempo ci dirà cosa ha in serbo il destino per questa coppia, anche se ora il gossip di una loro frequentazione segreta sta invadendo i social. Ma andiamo con ordine. Dopo Verissimo, Beatrice è intervenuta in collegamento con il format firmato Chi.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi dopo il GF, il gossip

A Casa Chi Beatrice Luzzi ha spiegato che fra lei e Giuseppe Garibaldi non potrà esserci un ritorno di fiamma lontano dai riflettori perché sono molto diversi. E sul perché ha deciso di avvicinarsi al 31enne nella casa ha spiegato di aver “sempre frequentato persone molto diverse da me. Volevo fare il contrario: vivermi la storia sotto i riflettori e lontano dal GF essere libera”.

Nonostante l’attrice sia stata molto chiara, sui social diversi utenti stanno ipotizzando che stia frequentando l’ex coinquilino in gran segreto. ‘Colpa della frase “Volevo fare il contrario” con cui secondo molti avrebbe ammesso di frequentare il 31enne lontano dai riflettori. Non solo, alcuni follower hanno sentito una risata in sottofondo e hanno pensato che fosse proprio di Garibaldi che dunque era con lei anche se non si faceva vedere.

Sempre lui, poi, da Pasquetta non ha pubblicato alcun contenuto sul suo Instagram, fino a ieri quando ha postato una foto sul lungomare di Reggio Calabria. “Raga, lo stava palesemente guardando durante il collegamento con Casa Chi. Non stava pensando a cosa rispondere, ma stava guardando qualcuno che era lui, è così palese. Anche come rideva quando le hanno chiesto perché ha chiuso? Certo che ride, oltre a non avere chiuso, ce l’aveva davanti”, ha scritto un utente tra i tanti che crede a questa storia clandestina. E un altro, sempre convinto: “Giuseppe è dolce, buono, pieno di valori. Bea farà uscire tutta la sua luce pura”.