Chiara Ferragni e Fedez pizzicati di nuovo insieme. Non sono serviti neanche i paparazzi stavolta, Federico Lucia e l’imprenditrice digitale beccato nello stesso posto, nello stesso momento. E i fan chiaramente sognano che possa riaccendersi qualcosa. Ma andiamo con ordine. I due si sono lasciati, questo oramai è un dato di fatto confermato anche dai diretti interessati che mai fino ad ora sono voluti entrare nell’argomento per tutela dei loro figli.

Eppure nessuno sa ancora cosa sia accaduto e il motivo per questo allontanamento così repentino e violento. C’è chi ipotizza che sia stato il rapper a tradire la moglie e quindi a generare tutto questo macello mediatico e non solo. C’è poi chi si spinge a pensare che invece sia tutta una mossa di marketing per non far parlare i giornali dei problemi legali relativi al Pandoro-Gate e a quelli di Muschio Selvaggio tra Fedez e Luis Sal.





Chiara Ferragni e Fedez pizzicati di nuovo insieme

Eppure dopo settimane di censura totale, ecco arrivo il momento per i due di tornare insieme, almeno per una sera. Il contesto è quello della famiglia: Leone infatti ieri ha compiuto 6 anni e chiaramente i due non potevano non stare alla sua festa di compleanno. L’uomo però, a parte recarsi alla sua festa, cosa di gran lunga più importante certo, non ha però condiviso la notizia sui social.

La Ferragni d’altro canto ha prima postato una Storia e poi un posto dedicato al piccolo principe della famiglia: “Auguri all’amore della mia vita che oggi compie sei anni. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto e tenuto tra le mie braccia: penso che quello sia stato il momento più magico della mia vita. Grazie di avermi reso una mamma, la tua mamma per sempre”.

Poco dopo però arriva anche la foto di papà Federico e le cose si sistemano. I due poi vengono pizzicati insieme alla festa di compleanno del piccolo Leone. Prima la foto con la mamma e poco dopo la foto nello stesso punto con il papà. Non sappiamo se i due si sono parlati, se non per delle robe di circostanza. Sappiamo solo che erano lì, insieme, forse per la prima volta da quei giorni maledetti della separazione.

