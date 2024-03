“Adesso lo dico io”. Chiara Ferragni, Fedez vuota il sacco nel modo più clamoroso e decide di farlo di fronte a milioni di telespettatori. Proprio così, il rapper milanese decide di sfogarsi e mettere qualche puntino sulla i andando direttamente in televisione. Sembra infatti data per certa l’ospitata di Fedez a Belve, il fortunato programma di Francesca Fagnani che andrà in onda su Rai 2.

Tra i due ci sono tanti argomenti che non si sono mai toccati e il salotto irriverente della Fagnani sembra il posto più adatto per raccontare cosa sta succedendo tra l’artista e l’imprenditrice digitale finita ultimamente al centro di diverse polemiche. Le più importanti chiaramente sono due: il Pandoro Gate del quale di certo Federico Lucia non potrà rispondere se non di rimbalzo e ovviamente la fine della loro relazione. Qui l’uomo potrà dire cosa è successo (o almeno è quello che si aspettano in molti) e raccontare a come si è arrivati alla separazione.





Francesca Fagnani chiederà a Fedez sicuramente anche della faccenda di Muschio Selvaggio e dei rapporti tesissimi con Luis Sal, lo youtuber con il quale ha intrapreso questa avventura anch’essa finita un po’ in malora per divergenze di vedute. Sembra quindi che Fedez abbia così deciso di rompere finalmente il silenzio e ribattere formalmente e con le stesse armi, all’intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa da Fazio.

Da quello che riporta poi l’AdnKronos sembra che il cantante milanese, durante la sua intervista con la Fagnani, che verrà registrata il prossimo 27 marzo, “non farà scena muta”. E questa già è una notizia. Significa che prenderà le parti di qualcuno e dirà cosa succede, probabilmente alzando un bel po’ di polverone e chiarendo alcuni dettagli finora rimasti celati.

Secondo l’agenza poi, si tratterà di una “chiacchierata senza filtri” e dirà “quello di cui ci sarà bisogno”. Sempre secondo l’AdnKronos “l’obiettivo dell’intervista è di evitare di restare sulla difensiva come fatto da Chiara Ferragni sul Nove”. Non ci resta che attendere il 2 aprile per capire cosa succederà davvero.

