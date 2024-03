Fedez, arriva l’annuncio. Si parla ancora del rapper, ma stavolta non per la separazione da Chiara Ferragni. I fan che speravano in un riavvicinamento sono stati recentemente delusi. Le ultime notizie parlano di un rapporto sempre più lacerato tra i due. Dopo il compleanno di Leone la mamma è corsa via coi due figli senza lasciare al padre neppure il tempo di salutarli.

E poi ci sarebbe stata una furiosa lite durante il compleanno di Vittoria, insomma il cielo è scuro sopra Fedez e Chiara Ferragni. Ma, come detto, la notizia che vi raccontiamo ora non riguarda la vita sentimentale dell’artista, bensì quella professionale. Qualcuno ha ipotizzato che dietro la decisione di lasciare la moglie ci sarebbe il timore di Fedez di avere ripercussioni negative dai guai giudiziari di Chiara. Non sappiamo se sia così, ma adesso arriva l’annuncio del rapper.

Leggi anche: “Ora è finita”. Fedez, l’annuncio ufficiale e definitivo: “Perché non si può più andare avanti”





Le parole di Fedez sul “Muschio Selvaggio”

Poco tempo Fedez ha fatto sapere che il Muschio Selvaggio sarebbe presto finito: “I soldi stanno finendo, nel senso che da dieci mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che abbiamo in mente. Una parte dell’unica entrata che abbiamo, cioè le visualizzazioni, non vanno nemmeno al progetto stesso. La situazione è parecchio complessa e non reputiamo più opportuno andare avanti perché non avrebbe senso”.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo, Fedez ha condiviso una story Instagram in cui spiega che quella in arrivo è l’ultima puntata del Muschio Selvaggio: “Ultima puntata del Muschio Selvaggio: è una puntata un po’ intellettuale. Recensiamo dei porno come se fossero dei film d’autore, come se fossimo dei critici cinematografici. Ci hanno ristretto il video per diciottenni perché ci siamo dimenticati di coprire alcune cose. Puntata molto divertente e Muschio Selvaggio finisce qui. Non so se finisce, ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai cog**oni“.

Fedez annuncia l’uscita dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio e saluta il podcast #fedez #muschioselvaggio pic.twitter.com/lw0hMKEj3M — disagiotv (@disagio_tv) March 25, 2024

Lo stesso podcast, creato da Fedez e Luis Sal, era finito al centro di una battaglia legale. Dopo un diverbio tra i due la rottura sarebbe stata provocata dalla cosiddetta “clausola della roulette russa”, un meccanismo statutario – leggiamo su MasterX – che permette a uno dei soci di proporre l’acquisto delle quote dell’altro in caso di impasse. Fedez, avendo attivato tale clausola, si è trovato inaspettatamente escluso dalla società a seguito del rifiuto di Sal di vendere, il che ha costretto quest’ultimo a diventare l’acquirente. E ora Muschio Selvaggio passa proprio a Luis Sal.

“Non ho deciso io”. Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez. E fa sognare i fan: “Fosse per me…”