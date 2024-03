Fedez, l’annuncio choc sconvolge i fan: “Basta, non ce la faccio”. Cosa è successo? Questo è un periodo terribile per il rapper milanese, sembra evidente. Prima i problemi con Luis Sal, sua storica spalla e amico, il cancro e ora la separazione con Chiara Ferragni. Che può capitargli di peggio? Beh, c’è sempre qualcosa che può accadere in un periodo brutto come questo. È l’artista a raccontarlo e si tratta di una sua creazione che molto gli è costata e tanto ha voluto.

Parliamo infatti di Muschio Selvaggio, il podcast in onda su Youtube che vanta 1,8 milioni di iscritti al canale. È proprio Fedez che, insieme a Mr. Marra (ovvero colui che ha preso materialmente il posto di Luis) decide di annunciarlo così: “Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così”. La notizia chiaramente ha fatto subito scalpore ed è rimbalzata sui social come una pallina da tennis impazzita.





Fedez, l’annuncio choc sconvolge i fan: “Basta, non ce la faccio”

Insomma, tra 3 puntate già registrate, Muschio Selvaggio, il podcast creato da Fedez e Luis Sal, terminerà. La domanda è: per sempre? In tanti infatti ipotizzino che dopo lo stop dovuto anche a problemi giudiziari, non è escluso che sarà proprio Luis Sal a prendere le redini del podcast amatissimo. Chiaramente né Fedez, né Mr. Marra non sono entrati troppo nei dettagli delle faccende amministrative e legali che stanno accadendo.

L’unica cosa che ha voluto dire Fedez è stata appunto: “Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti“. Dal canto suo Mr. Marra ha aggiunto: “O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi 10 mesi. Oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte”.

Solo qualche giorno fa, lo staff di Luis Sal ha fatto sapere che il tribunale di Milano “ha integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall’avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, società di Luis Sal. Il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”. Le cose andranno davvero così? Staremo a vedere.

