Incredibile rivelazione su Fedez, che è stato tirato in ballo da una famosa parlando di un bacio con un’altra donna. Dunque, una scoperta sconcertante che lo travolge nel periodo già più buio della sua vita, con la crisi coniugale con Chiara Ferragni. E ora queste nuove affermazioni sul rapper milanese potrebbero aprire uno scenario ancora più clamoroso e assurdo.

Fedez sarebbe stato visto mentre dava un bacio particolare ad un’altra donna e non sappiamo ora come reagirà l’imprenditrice digitale. Ovviamente non si fa altro che parlare di questo sui social network, anche se da parte dell’artista non sono ancora arrivate reazioni ufficiali. Andiamo a vedere insieme che tipo di dichiarazioni sono state fatte su di lui.

Leggi anche: Fedez, parla il medico che lo ha operato per il tumore: “Gli avevo detto di non farlo, era un patto”





Fedez e il bacio con un’altra donna: la clamorosa rivelazione

Incredibile, ma vero, Fedez avrebbe dato un bacio ad un’altra donna e non sappiamo se sia stato proprio un tradimento nei confronti di Chiara o di qualcosa accaduto quando già erano in crisi profonda. Adesso questa vip, una modella molto seguita sui social, ha fatto un’Instagram story e ha svelato ogni particolare. Poi ha cancellato tutto ma ormai era stata sgamata.

Questo quanto scritto dalla modella Elisa De Panicis: “Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io! WTF? Senza parole, posso solo dire we don’t need a men to be a wan”. E ancora: “Ma stiamo scherzando? Questa copertina è una denigrazione verso tutte le donne”. Infatti, l’influencer è stata immortalata con la faccia di clown.

Il sito Today ha scritto anche una breve biografia sulla fonte, che ha riportato questa notizia su Fedez. Elisa De Panicis è stata un’ex concorrente del GF Vip 2020. Ha 37 anni e in Spagna ha preso parte a trasmissioni come Supervivientes e Mujeres y Hombres. Ora è diventata anche una cantante.