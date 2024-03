“Ha violato un patto che avevamo”. Parla il chirurgo di Fedez. Massimo Falconi torna, dopo il documentario e non solo, a parlare dell’operazione a cui ha sottoposto il famoso rapper milanese. Il medico, in una lunga intervista a Oggi, ha raccontato diversi fatti che fino a dora sono rimasti celati nell’ombra della riservatezza. Sembra infatti che anche la moglie del medico fosse malata quando Fedez scoprì di avere un tumore al pancreas.

Anche la donna era stata colpita dallo stesso cancro dell’artista. Purtroppo però lei non ce l’ha fatta: “Abbiamo sperato fino all’ultimo che lei fosse tra i fortunati che ce la fanno”, ha sospirato. E riguardo Fedez racconta: era “complice e motivato, ma anche fortunato”. Quando ha scoperto il male non era ancora ad uno stadio avanzato. Un elemento cruciale per il successo dell’intervento chirurgico e il percorso verso la guarigione è stata l’attenzione scrupolosa del rapper alla propria salute.





Il chirurgo Falconi ha rivelato che Fedez, incline all’ipocondria, ha scoperto il tumore durante una visita per una tosse persistente che lo ha portato a sottoporsi a una Tac. A questo punto è emerso un aneddoto interessante riguardante un accordo di riservatezza tra Fedez e il chirurgo, che è stato infranto quando l’artista ha condiviso la notizia della sua malattia sui social media dopo soli due giorni.

“Avevamo stretto un patto, silenzio assoluto per 15 giorni, finché non fosse giunto l’esito dell’esame istologico. Lo ha mantenuto per 48 ore. Poi si è fotografato da solo e ha postato tutto su Instagram”, racconta il chirurgo. Questo episodio evidenzia come nel mondo di Fedez e Chiara Ferragni, anche le questioni più private vengano spesso rese pubbliche altro che.

Falconi poi ha elogiato il sostegno di Chiara Ferragni durante la malattia del marito, sottolineando un’empatia autentica tra i due e descrivendo Fedez come una persona intelligente e socialmente consapevole. Poi il chirurgo ha chiarito che l’emorragia recente di Fedez non è correlata al tumore, ma è stata causata dall’abuso di ibuprofene auto-assunto, evidenziando una tendenza all’automedicazione del rapper. A riguardo ha fatto anche un commento Falconi: “Sono certo che abbia sofferto molto di più per le avventure giudiziarie della moglie e la separazione che ne è seguita“.

