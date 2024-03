Una nuova casa per Fedez. I paparazzi lo hanno “beccato”. E non era solo. Finalmente pare che il rapper abbia trovato una sistemazione dopo la separazione con Chiara Ferragni. La “caccia” alla nuova dimora del cantante era iniziata subito dopo che Dagospia ha annunciato che la storia tra i due era finita. Nonostante l’interesse della stampa e dei fan, finora però nessuno era riuscito a scoprire la nuova residenza.

Tana per Fedez . Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato da poco alcune foto di quello che sarebbe il nuovo appartamento dell’artista. Il cantante ha quindi detto addio definitivamente alla lussuosa dimora che conviveva con la moglie in City life, l’esclusivo quartiere di Milano popolato da vip, personaggi dello spettacolo imprenditori.

“Fedez ora vive qui”. Il rapper paparazzato fuori dalla nuova casa

I fan dovranno abituarsi a questa nuova location. La casa è uno degli ambienti più usati da Fedez per le sue dirette via social nella quali parla con il pubblico. Gli indizi raccolti da Diva e Donna sembrano confermare che stavolta si tratti veramente del nuovo indirizzo del cantante. Nei gironi scorsi infatti erano circolate varie ipotesi. Tutte però si erano rivelate false. C’è chi dava Fedez intenzionato a trovare comunque una sistemazione non lontana dalla casa dove vivono i figli, Leone e Vittoria. La nuova casa in un certo senso è un ritorno alle origini.

Dai grattacieli esclusivi di City life alla vita più tranquilla lungo i Navigli. È in questa zona del capoluogo lombardo infatti che Fedez ha deciso di “mettere le tende” per ricominciare la sua nuova vita. Il palazzo è proprio lo stesso dove il rapper aveva vissuto prima di conoscere quella che sarebbe divenuta la sua futura moglie. L’appartamento si trova all’attico. Da lì godrà comunque di una bella vista.

Al momento non si sa se si tratta di una soluzione definitiva o solamente di un appoggio. A quanto pare l’appartamento è stato preso in affitto per tre mesi. Una scadenza relativamente breve, che lascia supporre il seguire di una scelta definitiva. Dopo quella scadenza potrebbe succedere di tutto. Il cantante potrebbe anche tornare a casa da Chiara se la crisi dovesse rientrare o trovare un’altra sistemazione.

Le foto pubblicate da Diva e Donna e rilanciate da TgCom24

Fedez è stato beccato dai paparazzi fuori il palazzo in questione. Con lui si vede la fidata assistente Eleonora Sesana, la stessa che lo ha accompagnato a Miami, viaggio che aveva preceduto l’inizio della crisi con Chiara.