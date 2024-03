Fedez e il gesto social che sembra rivolto alla crisi con Chiara Ferragni. Da giorni si parla della crisi e della separazione tra l’influencer e il rapper. Dopo gli screzi avvenuti durante il Festival di Sanremo dell’anno scorso, il pandoro-gate avrebbe aperto una crepa nei rapporti tra i due. E dopo l’ennesimo litigio è arrivata la rottura. Ovviamente nella sua ospitata da Fabio Fazio l’imprenditrice digitale ha parlato anche di questo.

“La rottura con Fedez? Vediamo se sarà definitiva – le parole di Chiara – La nostra non è una strategia e per questo ringrazio chi mi segue da tempo e mi supporta: loro mi comprendono al cento per cento. Federico e io eravamo molto simili, anche per come abbiamo comunicato sui social ma abbiamo rinunciato alla privacy. Io continuerò a raccontarmi così”. Ora in tanti hanno notato la storia social pubblicata da Fedez.

Leggi anche: “La verità tra me e Fedez”. Chiara Ferragni svela tutto nell’intervista a Che tempo che fa





Le parole di Chiara e il gesto social di Fedez

“Purtroppo non è una strategia – ha spiegato Chiara Ferragni – Si pensa sempre che ci sia sempre un team di esperti, io stratega, che decidiamo ‘io e mio marito ci allontaniamo’, però non è così. Non è una strategia. Ci sentiamo perché siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che tagliamo i ponti da un momento all’altro. È un momento di crisi, le abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po’ più forte ma vediamo, ora non so”.

Dal canto suo Fedez ha voluto condividere in una story Instagram alcune frasi della canzone “Sembra semplice”, cantata in duetto con J-Ax. Le parole sembrano riferirsi proprio alla crisi che sta vivendo con la moglie e madre dei suoi figli Leone e Vittoria.

“Finisce sempre bene altrimenti non è finita – leggiamo su Instagram – me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto tempo può rimarginare una ferita Io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita”. Intanto i fan continuano a fare il tifo affinché Fedez e Chiara Ferragni tornino insieme. Nel frattempo, però, loro avrebbero scelto gli avvocati: lei dovrebbe affidarsi a Daniela Missaglia mentre lui ha il suo solito pool di legali.

“Allora siamo cog**ni”. Chiara Ferragni, dopo l’intervista è Selvaggia Lucarelli a far notare qualcosa