Chiara Ferragni, la decisione nel mezzo della crisi con Fedez. Recentemente l’influencer più famosa d’Italia ha confermato che non è un periodo semplice per lei tra pandoro-gate e rottura col marito. Nei giorni scorsi l’imprenditrice digitale a Che Tempo che Fa ha dichiarato: “La rottura con Fedez? Vediamo se sarà definitiva.

La nostra non è una strategia e per questo ringrazio chi mi segue da tempo e mi supporta: loro mi comprendono al cento per cento. Federico e io eravamo molto simili, anche per come abbiamo comunicato sui social ma abbiamo rinunciato alla privacy. Io continuerò a raccontarmi così”. Intanto Fedez ha lasciato la casa di famiglia e l’ultima indiscrezione su Chiara Ferragni parla di un altro cambiamento in arrivo…

La rivelazione su Chiara Ferragni: lascia l’Italia

Ancora una volta Pomeriggio Cinque, che sta seguendo da vicino la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, ha lanciato un’indiscrezione sulla coppia. In particolare sull’influencer. L’inviato Michele Dessì ha rivelato: “Ti posso raccontare Myrta che oggi è stata una giornata molto silenziosa per Chiara Ferragni. Ha pubblicato delle storie Instagram un po’ farlocche, che erano di ieri. È uscita poco fa con l’auto da questo garage”.

Poi è arrivata la voce bomba: Chiara Ferragni potrebbe lasciare presto l’Italia. L’inviato di Pomeriggio Cinque ha rivelato che l’imprenditrice digitale: “Sarebbe pronta a lasciare il Paese per qualche giorno. Andare fuori dall’Italia. Il primo viaggio dopo l’inchiesta sul pandoro. Forse in America“.

La diretta interessata non ha ancora confermato la voce. E non è chiaro se si tratti di un viaggio già previsto, come quello di Fedez qualche giorno fa, oppure se sia solo un modo per ritrovare un po’ di privacy. Quel che è sicuro è che è iniziata una nuova vita per Chiara e Fedez, da separati. Lei nel ruolo di mamma, mentre lui trascorre il tempo tra Milano e Rozzano, dove vivono i genitori. E intanto si muovono i rispettivi avvocati…

