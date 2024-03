Alfonso Signorini a bomba contro i Ferragnez: volano parole dure. Ultimamente non facciamo che parlare della notizia di gossip che ha sconvolto mezzo occidente (non solo l’Italia): la separazione (presunta o confermata, ancora non l’abbiamo capito) tra Chiara Ferragni e Fedez. Come immaginabile, questo evento ha generato un ampio dibattito pubblico, polarizzando l’opinione pubblica.

Da una parte c’è chi esprime rammarico per le difficoltà incontrate dalla coppia e chi, al contrario, ipotizza che dietro a questa vicenda si nasconda una mossa pubblicitaria ben orchestrata. Quest’ultima teoria suggerisce che l’obiettivo sia quello di distogliere l’attenzione dall’intricato e delicatissimo “Pandoro Gate” di Chiara Ferragni. A dire la sua, dopo un silenzio assordante dovuto probabilmente ai tanti impegni lavorativi e televisivi dell’uomo, è Alfonso Signorini.





Signorini a bomba contro i Ferragnez: volano parole dure

Il direttore del settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello 2023, ha recentemente commentato la situazione, rispondendo alla domanda di un lettore sulla presunta crisi coniugale come strategia di distrazione. Signorini ha espresso un po’ di scetticismo riguardo la possibilità che tale manovra possa effettivamente deviare l’attenzione dalle questioni legali che gravano sull’influencer.

Ha inoltre criticato l’atteggiamento di Chiara Ferragni e Fedez, che pur avendo condiviso ampiamente la loro vita privata sui social media, ora richiedono riservatezza, soprattutto per tutelare i loro figli. Per Signorini si tratta di una richiesta assurda e a dir poco “incoerente” data la loro storia di ultra-trasparenza mediatica. Ma cosa ha detto di preciso rispondendo al suo lettore?

“Caro Stefano – fa sapere Alfonso Signorini – non credo che lo scandalo cosiddetto del ‘pandoro gate’ si possa occultare con una falsa crisi di coppia. Come non credo che gli atti processuali non facciano rumore, al di là di rumors o gossip. Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della propria vita, privata e non. Un minimo di coerenza, please”.

