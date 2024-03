Fedez, un nuovo gesto del cantante fa discutere il web. Il cantante poco fa ha fatto una cosa che secondo alcuni commentatori non lascia sperare per niente in un riavvicinamento con la moglie Chiara Ferragni. Una notizia che non ha fatto piacere ai fan della coppia composta dal famoso rapper e dall’imprenditrice digitale, già tristi per gli eventi delle ultime settimane.

Facciamo un passo indietro. Dopo che la notizia della crisi tra i due è divenuta ufficiale, nei giorni scorsi Fedez è stato beccato dai paparazzi fuori dalla sua nuova casa, sempre a Milano. Dal lussuoso appartamento in cui viveva con Chiara nel quartiere esclusivo di Citylife si è trasferito in un attico di un palazzo in zona Navigli. Uno stabile dove il cantante visse prima di conoscere quella che sarebbe divenuta sua moglie. Si parla di una sistemazione provvisoria per tre mesi, poi si vedrà. Adesso però c’è dell’altro.

Poco fa è arrivato un indizio social che sembra allontanare ancora di più Fedez da Chiara. I fan dei Ferragnez che sono sempre attenti a tutto ciò che riguarda i loro beniamini non si sono lasciati sfuggire questo dettaglio.

In poche parole, Fedez ha rimosso dalla propria immagine profilo su Instagram la foto insieme a Chiara. Adesso c’è una immagine del cantante da solo. Una scelta dettata del tutto casuale o c’è dell’altro? Al momento non si sa. C’è chi dice che è un modo per segnare ancora di più le distanze e chi invece commenta che si tratta di aspetti insignificanti.

Oltre a questo, gli utenti del web hanno notato un’altra cosa avvenuta sempre su Instagram: scorrendo i nomi dei follower del cantante, nell’elenco non appare più quello delle sorelle di Chiara: Valentina e Francesca. Va detto che la cosa è reciproca. Non si può dire di preciso chi ha preso la decisione di smettere di seguire l’altro. Ma anche questo segnale non è interpretato in maniera del tutto positiva.

Chiara intanto si trova in America, come ha fatto sapere lei con un post su Instagram, per impegni di lavoro. Da New York ha pubblicato un video per commentare in maniera sarcastica la copertina del settimanale L’Espresso che la vede ritratta con un Joker al femminile, e che tante discussioni sta suscitando: “Una foto bellissima”, ha scritto.

Fedez invece è a Milano con i figli. Non si segnalano altri movimenti. Nei giorni scorsi una ex concorrente del Gf Vip ha affermato di averlo visto a Parigi baciarsi con un’altra. Ma la notizia al momento non ha trovato nessuna conferma nei fatti.