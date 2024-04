William e Kate in crisi dopo la malattia di Re Carlo. Non è certo un periodo felice per la famiglia reale alle prese non solo con il tumore del sovrano, ma anche con le difficili condizioni di salute di Kate Middleton. Proprio su quest’ultima le illazioni si sono moltiplicate da quel 17 gennaio giorno dell’intervento all’addome. Finalmente la principessa del Galles ha fatto chiarezza.

La moglie del principe William ha spiegato di dover lottare contro un tumore. Sembra che sia stata costretta a farlo per paura di una fuga di notizie. Ora si viene a sapere che “avrebbe stabilito sei moduli di tre settimane di cure, scanditi da esami del sangue“. Nel frattempo si torna a parlare del difficile rapporto tra William e il fratello Harry. E adesso una nuova pesante indiscrezione sconquassa la Royal Family.

Cosa succederà se Re Carlo… i timori di William e Kate

A quanto pare le cure a cui si è sottoposto Re Carlo III d’Inghilterra stanno avendo gli effetti sperati. Tuttavia continua a rimanere un alone di mistero sulle sue condizioni di salute. E c’è chi fa notare come il sovrano abbia 75 anni. Insomma non c’è bisogno di scomodare le profezie di Nostradamus per capire che presto potrebbe esserci un altro cambio al vertice del Regno Unito dopo l’avvicendamento tra Elisabetta e il figlio l’8 settembre del 2022.

Sarebbe stato proprio questo, cioè l’idea di una imminente successione, ad aver mandato in crisi il principe ed erede al trono William e sua moglie Kate Middleton. Ne ha parlato la biografa della principessa Diana, l’ex redattrice di Vanity Fair Tina Brown. A suo dire i due starebbero provando “un’intensa ansia” alla prospettiva di diventare re e regina. La notizia della malattia di Charles potrebbe “aver accorciato di molto i tempi della salita al trono di William e Catherine Middleton, cosa che, mi è stato detto, sta causando loro un’intensa ansia“.

Intanto William, con le assenze forzate del papà e della moglie, è costretto a presenziare agli eventi pubblici da solo. Recentemente la BBC è stata criticata perché la copertura delle notizie sulla diagnosi di cancro di Kate sarebbe stata “eccessiva e insensibile”. Tuttavia l’emittente, dopo aver pubblicato il video della principessa per intero ha risposto di essere “consapevole” del proprio approccio giornalistico e di “non stare speculando su dettagli che non erano stati resi pubblici”.

Non c’è pace tra Harry e William dopo la malattia di Kate: la dura reazione di Meghan all’invito