Nei giorni scorsi Harry e la moglie Meghan Markle hanno partecipato a un evento intorno a una partita di polo che si è tenuta in Florida per raccogliere fondi a sostegno di Sentebale, l’organizzazione benefica da fondata dal figlio di re Carlo e Diana Spencer nel 2006 per bambini e giovani adulti che vivono nei Paesi dell’Africa meridionale, Lesotho e Botswana, posti particolarmente cari alla madre scomparsa nel 1997.

Harry, Meghan e il loro amico, il giocatore di polo e modello argentino Nacho Figueras, sono stati seguiti da una troupe televisiva – della stessa società di produzione che realizza il reality show sul calcio Welcome to Wrexham – che sta lavorando a una miniserie Netflix incentrata sul polo. Harry non ha parlato con i giornalisti. Ma Figueras ha detto che spera che lo spettacolo avrà per il polo lo stesso impatto che Formula 1: Drive to Survive ha avuto per il circuito automobilistico mondiale.

Harry e Meghan, Antonio Caprarica parla dei Sussex a Pomeriggio 5

I due sono apparsi affiatati, mano nella mano e Meghan, 42 anni, ha consegnato al marito il trofeo alla fine della partita e poi lo ha baciato sul palco mentre la troupe di Netflix filmava. Di tutto questo, e del resto della famiglia reale, questo si è discusso a Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino di cui è spesso opinionista l’ex inviato da Londra ed esperto della royal family Antonio Caprarica.

“Si lamentano molto, sono bullizzati, ma guadagnano un sacco di soldi“, ha detto Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Antonio Caprarica ha risposto alla conduttrice facendo riferimento al fatto che i due stanno lavorando a due serie tv per Netflix, quella sul polo e un’altra che parlerà di cucina, giardinaggio, intrattenimento e amicizia: “Sono campati su quello, ma hanno capito e hanno cambiato registro“.

Antonio Caprarica ha anche aggiunto: “Il famoso contratto con Netflix. Non possono continuare a raccontare la storia che hanno vissuto infelicemente. Lei continua a raccontarci segreti sullo stile, sulla cucina. Lui ci racconterà i misteri del polo. Non so quali saranno gli ascolti“. Myrta Merlino ha commentato spiegando che ormai, quando si parla dei Sussex, si parla sempre di soldi e business: “Brutto che tutto finisca sul vil denaro“.