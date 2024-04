Si annuncia un nuovo terremoto all’orizzonte per la famiglia reale inglese. Secondo quanto riportano i tabloid di oltremanica il principe Harry avrebbe preso una decisione clamorosa che sarà destinata inevitabilmente a mutare gli equilibri delicatissimi di Buckingham Palace, resi ancor più incerti dai problemi di salute che riguardano Re Carlo III e la principessa Kate Middleton.

La notizia di questo nuovo scenario che va a delinearsi si è diffusa rapidamente con l’effetto si una bomba. La reazione dei sudditi inglesi non è stata affatto entusiasta. I più infatti ritengono che la decisione di Harry, oltre che dannosa, sia stata presa solo per mero opportunismo. Una accusa grave, ovviamente, ma questo fa capire il clima pesantissimo che si respira in queste ore a Londra.

“Incredibile, vuole tornare a casa”. Notizia bomba sul principe Harry

Rivelazione clamorosa sulle prossime mosse del principe Harry. Il figlio più piccolo della principessa Diana ha deciso infatti di tornare a casa, a Londra, per riprendere il suo ruolo all’interno della famiglia reale: oneri e onori. Posizione che aveva abbandonato alcuni anni fa quando mollò tutto per costruirsi una nuova vita lontano con sua moglie Meghan. Un addio tra veleni e accuse contro il fratello William e la consorte di lui, Kate Middleton, ora gravemente malata, e che nessuno in madre patria ha perdonato ad Harry.

Salto per Harry dalla villa in California a Bunckingham Palace a Londra: la notizia è clamorosa. Perché è stata presa proprio nel momento di maggiore debolezza dei Windosr, con il Re Carlo III alle prese con le terapie per curare il cancro alla prostata e il principe William invece impegnato ad assistere la principessa Kate, che ha iniziato un primo ciclo di chemioterapia, ma che probabilmente nei prossimi mesi dovrà sottoporsi ad altri trattamenti medici.

C’è già una data sul calendario che potrebbe sancire il ritorno ufficiale di Harry a corte, l’8 maggio quando si terranno le celebrazioni per gli Invictus Games, evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra, ideato dieci anno fa dal principe Harry. Insieme ad Harry dovrebbe farsi viva anche sua moglie Meghan.

La notizia come detto ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico. C’è chi accusa Harry di aver adottato con questa decisione una strategia per sopravvivere, una mossa calcolata proprio per approfittare delle debolezze del “nemico”. Si parla già di proteste clamorose nel caso in cui Harry dovesse veramente tornare a Londra, come già avvenuto in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Regina Elisabetta, quando lui e Meghan furono subissati dai fischi.