All’Isola dei Famosi Pietro Fanelli è isolato dal gruppo. Il naufrago è infatti in missione su Playa Segreta dove dovrà restare per 3 giorni e dunque provvedere ai suoi bisogni. Ma non soffre affatto la solitudine, anzi. Non solo ha ammesso che tutto sta procedendo secondo i piani, ma ha anche aggiunto che vivendo in un vero e proprio paradiso: “La mia missione è più un paradiso per me”, ha detto Pietro nell’ultimo daytime.

“Non sento timori e paure di genere. Ho fatto una lunga passeggiata, è stato un atto di trasmigrazione, di trascendenza…Non sono mai stato così felice”, ha aggiunto. Comunque, se il poeta dovesse riuscire a portare a termine la missione, ci sarà una lauta ricompensa per tutto il gruppo, che consiste in 1kg di pasta, una rete da pesca e anche due pomodori.

Leggi anche: “Ecco perché non c’è”. Choc all’Isola dei Famosi, arriva l’annuncio della produzione sul naufrago





Isola, Pietro viola il regolamento: punizione per tutti

Ma nonostante sia entusiasta di vivere lontano dal resto del gruppo, le cose non stanno procedendo “secondo i piani”. Pietro ha infatti violato il regolamento ed è così arrivata una punizione che coinvolgerà anche gli altri naufraghi. Cosa ha fatto di preciso? Tutto è nato da un dono della produzione che, per invogliarlo a scrivere, gli ha regalato alcune pergamene.

Peccato che Pietro abbia usato uno di questi fogli per accendere il fuoco e poter cuocere il riso, da qui la punizione: alla ricompensa finale verrano sottratti i due pomodori inizialmente promessi per questa violazione del regolamento. La sua reazione? Ancora una volta il naufrago non si è scomposto.

Pietro è l'unico che rende interessante questa #isola Se non ci fosse lui sarebbe una noia assoluta — 🌹💗Evelyn💗🌹 (@EvelynH73) April 24, 2024

“Due pomodori in meno non fanno una tragedia – il suo commento – Dato che non sono capace di gestire il fuoco e sono un completo idiota per utilizzarlo e anche per cucinare, dato che non mai cucinato in vita mia, mi sono tenuto due fogli di carta. Uno l’ho utilizzato per dare l’ultima speranza al fuoco che si è acceso. Incredibilmente sono riuscito a cucinare tutto il riso. Ho la forza adesso per scrivere. Se avessi preferito la poesia al mangiare non sarei riuscito a scrivere”. Ora la domanda è: Pietro Fanelli riuscirà a portare a termine la sua missione e portare al gruppo il cibo restante?