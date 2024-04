L’Isola dei Famosi non andrà in onda giovedì 25 aprile, dunque bisognerà aspettare lunedì per una nuova diretta ma nel frattempo il pubblico viene aggiornato con i daytime. Nell’ultimo abbiamo visto i naufraghi impegnati a cercare di accendere il fuoco, dal momento che lunedì scorso è stato spento dalla produzione come punizione per aver rubato il cibo a un operatore. Poi le immagini di Pietro Fanelli in completa solitudine a Playa Segreta.

Il poeta è stato mandato in isolamento per cercare di portare a termine una missione ma non sembra soffrire per niente la solitudine, anzi. Non solo ha ammesso che tutto sta procedendo secondo i piani, ma ha anche aggiunto che vivendo in un vero e proprio paradiso: “La mia missione è più un paradiso per me. Non sento timori e paure di genere. Ho fatto una lunga passeggiata, è stato un atto di trasmigrazione, di trascendenza…Non sono mai stato così felice”.

Il naufrago “momentaneamente assente dall’Isola dei Famosi”

Ricordiamo che Pietro Fanelli è finito in nomination con altri 5 compagni, ossia Daniele, Joe, Khady e gli ultimi arrivati Rosanna e Sonny. Ma tornando al daytime di mercoledì 24 aprile abbiamo visto anche un duro confessionale di Greta Zuccarello che si è sfogata non risparmiando critiche a Khady.

“Io credo che lei non si senta in colpa per niente perché lunedì ha fatto tutta la forte in puntata. Si è dispiaciuta di essere finita nuovamente in nomination e adesso credo stia usando un altro approccio per cercare di fare pietà”, le parole della ballerina. Ma non è finita qua perché ad un certo punto nel sottopancia è apparsa una scritta.

“Daniele è temporaneamente assente per accertamenti”. In effetti nella puntata non si è visto Daniele Radini Tedeschi a Playa Espinada. E pur non dando troppi dettagli, la produzione ha informato il pubblico che l’esperto d’arte che giorni fa ha attaccato duramente Bastianich è stato costretto a lasciare momentaneamente i suoi compagni d’avventura per degli accertamenti medici. Più tardi forse seguiranno aggiornamenti ma, a fronte di 3 ritiri nel giro di pochi giorni, la speranza è che non si verificherà un altro abbandono.