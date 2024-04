Daniele Radini Tedeschi è uno dei naufraghi dell’edizione i corso dell’Isola dei Famosi. Arrivato in Honduras, ha subito fatto parlare di sé per il suo carattere e la sua cultura. Proprio in queste ore il critico d’arte ha avuto una lite con un altro grande personaggio dell’Isola, l’imprenditore statunitense Joe Bastianich.

La presenza di Daniele Radini Tedeschi all’Isola dei Famosi sta dando non poche grane al gruppo. Il critico d’arte ha sin da subito posto le sue condizioni per vivere la sua avventura in Honduras, ovvero non sottostare agli ordini dei compagni ma fare in autonomia le piccole attività quotidiane per la sopravvivenza.

Isola dei Famosi, con chi era fidanzato Daniele Radini Tedeschi

“Di Joe avevo tanto apprezzato all’inizio quando dormiva soltanto, poi ha iniziato a dire qualche parola. Poi c’è stata qualche parola sbagliata: ha studiato due/tre concetti e li tira fuori. Come lui ha fatto l’elenco di quello che ha fatto in vita, io non lo faccio, ma le persone che mi conoscono sanno quello che ho fatto“, ha detto Daniele a Vladimir, che provava a snocciolare i motivi della lite con Bastianich.

In queste ore qualcuno ha ripubblicato le foto di una vecchia, ma neanche troppo, fiamma del naufrago dell’Isola dei Famosi. Si tratta di Nina Moric, ex modella ed ex moglie di Fabrizio Corona. Nel 2023, la coppia era stata pizzicata in giro dai paparazzi di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Passeggiando mano nella mano per via Montenapoleone, in centro a Milano, senza nascondersi da occhi indiscreti e anzi girovagando tra un negozio e l’altro, come raccontava il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i cui fotografi avevano beccato la coppia intenta a trascorrere il pomeriggio a casa di un amico, stretto, proprio di Daniele Radini Tedeschi.