“Condurrà lui Sanremo 2025”. Amadeus, trovato il sostituto: “Rai pronta con l’annuncio”

“Condurrà lui Sanremo 2025”. Amadeus, trovato il sostituto. Sembra che il famoso conduttore Rai sia oramai fuori dall’azienda, l’ufficialità dovrebbe arrivare domani. Nel frattempo cominciano ad uscire novità succosissime riguardo tutti i retroscena che hanno portato Amadeus ad abbandonare l’ammiraglia. In molti danno quasi per certo che approderà presto a Discovery, sul Nove. Da quello che si dice, il famoso conduttore di Affari Tuoi avrebbe molto sofferto le imposizioni e le pressioni politiche imposte dall’alto.

>> “Cose molto gravi”. Amadeus fuori dalla Rai, scoppia il caso: “Questi i veri motivi dell’addio”

Ci sarebbe quindi questo alla base di tutto il malcontento di Amadeus. Ora sembra che la Rai stia tentando il disperato colpo di coda per far restare Amadeus al suo posto, con allettanti offerte economiche e non solo. Ma oramai il dado sembra tratto. Nel frattempo, riguardo il Festival di Sanremo 2025, sembra che l’azienda abbia trovato il sostituto del conduttore che in questi ultimi anni ha fatto registrare share da record.





“Condurrà lui Sanremo 2025”. Amadeus, trovato il sostituto

Si è parlato molto assiduamente di Cattelan come papabile conduttore, ma anche di Paolo Bonolis. Eppure Viale Mazzini sembra tutto d’accordo nel dare la patata bollente in mano ad un atro storico volto Rai: parliamo di Carlo Conti. Il presentatore toscano sembra avere tutte le carte in regolare per poter fare un buon lavoro da padrona di casa dell’Ariston.

Per molti, Conti è di fatto, ad oggi, il professionista che offre maggiori garanzie. Essendo “vecchia scuola” conosce la macchina organizzativa del Festival, è amato tantissimo dal pubblico Rai e vista la sua esperienza nei programmi musicali, sa bene di cosa parliamo. Sembra che anche in questo caso, la conferma sia vicinissima: subito dopo l’addio di Amadeus, dicono.

Anche Fiorello sembra essere sicuro di Carlo Conti al timone di Sanremo: “è il primo candidato”, ha infatti dichiarato. E ancora: “Le autostrade sono spianate, è stato contattato e ci sta pensando. Dopo Amadeus bisogna andare sul sicuro e Carlo Conti è il sicuro”. E sul suo futuro, Fiorello afferma: “Io non rimango in Rai, non sono in Rai. Non ho mai firmato contratti in vita mia. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima. Non sono mai di un’azienda. Io sono libero. Quindi il 10 maggio finisco, l’11 posso andare a lavorare a Teleminkia…”.

Leggi anche: Amadeus, arriva il comunicato Rai dopo le ultime pesanti indiscrezioni