Flavio da Casier, in provincia di Treviso, è il concorrente che fino a ieri sera, 14 aprile, ha rappresentato la regione Veneto nella trasmissione televisiva “Affari Tuoi” in onda su Rai 1. Il pacchista aveva preso il posto di Andrea da Rovigo, il quale era riuscito a portarsi a casa 30mila euro accettando l’offerta del dottore.

Come raccontato da Flavio, il concorrente è un tossicologo, lavora in ospedale e si occupa sia di tossicologia clinica nei reparti ospedalieri sia di tossicologia forense per la polizia. Durante la prima puntata, Flavio aveva il pacco numero 8 che conteneva un blu da 500 euro, facendo quindi un bel regalo al pacchista che giocava per portare a casa 300mila euro. Dopo alcune puntate è stato proprio il momento di arrivare al centro dello studio per iniziare la sua scalata e provare a portare a casa il premio più alto di Affari Tuoi.

Flavio è stato accompagnato dalla moglie Giulia e insieme hanno vissuto una partita a dir poco sorprendente e fortunata. Un tabellone mai visto ad Affari tuoi, con quasi tutti i pacchi rossi e solo tre blu. “Godetevi questo momento. Non sappiamo come finirà questa partita ma pare che sia vero che insieme voi due avete una chimica speciale”, ha detto Amadeus, entusiasta per la partita del pacchista del Veneto.

Flavio e Giulia hanno rifiutato diverse offerte del dottore, anche una da ben 65mila euro, per provare a portare a casa una bella somma. Quando erano rimasti due blu, la coppia ha chiamato il pacco da 300mila euro, ma dopo la sorte ha voluto che uscissero altri due blu. Flavio e Giulia sono rimasti con due pacchi rossi: quello da 5mila euro e quello da 200mila euro.

“O poco o un sogno, questa è una partita pazzesca”, ha detto Amadeus. il dottore ha quindi offerto nuovamente 65mila euro. “È chiaro che mi piacerebbe aprire e avere 200mila euro. Basta tirar le somme. Se vado avanti e scopro di avere 200mila euro dico caspita, tantissimi soldi. Ma se prende i 65mila dormo tra due cuscini, non è che non dormo. Perché sì sono un giocatore, amo il rischio ma non è che mi butto in mezzo alle fiamme. Per noi 65mila euro sono tanti, tantissimi soldi, considerando anche che è l’offerta più alta della serata. Detto questo, sai che c’è: per rispetto del gioco e dei soldi, siamo contenti di accettare”. Flavio e Giulia hanno accettato 65mila euro ma nel loro pacco, il numero 7, c’erano i 200mila.