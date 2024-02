Affari Tuoi, imbarazzo in studio. Il programma di successo regala al pubblico colpi di scena imperdibili che contribuiscono ad alzare l’asticella delle aspettative. Un esempio? Nel corso della messa in onda del 15 febbraio, i concorrenti Matteo e Martina provenienti da Ascoli Piceno posti davanti alla possibilità di portare a casa un montepremi da capogiro. Il risultato è da brividi. Ecco cosa è successo.

Gelo nello studio di Affari Tuoi, cala l’imbarazzo tra i presenti. Momenti del genere diventano imperdibili e scrivono capitoli atti ad arricchire la storia e la narrazione del progamma di successo con a capo del timone un insuperabile Amadeus, reduce dalla conduzione, la quinta di fila, di Sanremo 2024.

Gelo nello studio di Affari Tuoi, cala l’imbarazzo tra i presenti dopo la frase della concorrente al marito Matteo

Una partita, quella condotta dalla coppia composta da Matteo e Martina, che ha sicuramente alzato le temperature: in ballo i pacchi con 300mila euro, 15mila euro e un pacco blu, senza dimenticare l’offerta del dottore di 40mila euro che ha sicuramente incrementato il pathos. La coppia di concorrenti si è trovata a un passo dalla vittoria che avrebbe potuto cambiare la loro vita.

Avrebbe potuto, ma così non è stato. Martina decide di accettare insieme a Matteo l’offerta. Poi la scoperta da brividi: davanti alla coppia sono rimaste due opzioni. Da un lato 15mila euro mentre dall’altro 300mila euro. E sorpresa? Dentro al pacco numero 15 erano pronti proprio i 300mila euro. Lei: “Te lo avevo detto, me lo sentivo che li avevamo in mano”.

La frase di Martina rivolta al marito ha fatto calare per alcuni secondi il gelo tra i presenti nello studio televisivo, imbarazzando anche il conduttore che poi ha provato a stemperare la tensione ricordando che in ogni caso il premio vinto non è certamente così irrilevante. Matteo e Martina tornano a casa con un buon risultato.