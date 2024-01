“Adesso basta, mi da fastidio!”. Affari Tuoi, il concorrente sbrocca in diretta. La reazione di Amadeus è epica

“Adesso basta, ferma tutto”. Affari Tuoi, il concorrente sbrocca in diretta e chiede ad Amadeus di spegnere la musica. Non era mai successo prima che un concorrente chiedesse una cosa del genere. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo durante la puntata del 9 gennaio 2024. A giocare è stato Mattia, un veterano del programma originario dell’Emilia Romagna. Dopo aver partecipato a ben 36 puntate, Mattia è stato accolto con entusiasmo dal pubblico in studio, in particolare dalle donne che lo hanno salutato con cori di ammirazione.

L’uomo, nonostante le avances, è felicemente sposato e padre di quattro figli. Durante la puntata, un momento particolare ha visto Mattia esprimere il suo disappunto per la musica di sottofondo, ritenuta troppo invadente durante una fase critica del gioco. “Questa musica mi sta dando fastidio, si può spegnere?”.





Nonostante le risate del pubblico, Amadeus ha deciso di non accontentare l’uomo e di cambiare le consuetudini dello show per lui. Il gioco è così e lui lo sapeva in fondo. A questo punto Mattia ha poi proseguito con la scelta del pacco numero 3, indicato dalla figlia, Oliva, che si è rivelato essere un blu. Il finale ha presentato diversi scenari, con tre pacchi rossi, tra cui quelli da 50mila e 200mila euro, ma anche tre blu, appunto.

La tensione è salita quando il gioco ha proposto 20 euro, 50 euro e 50mila euro. Mattia, nel duello finale, ha deciso di proseguire senza accettare l’offerta di 38mila euro e ha rifiutato anche l’ultima proposta del dottore di 11mila euro. Nonostante la determinazione, il destino ha riservato a Mattia un finale amaro: nel suo pacco c’erano soltanto 20 euro.

Il padrone di casa poco dopo, commentando la partita di Mattia, dirà: “Il destino gli ha affidato il numero 18 e lui se l’è portato fino alla fine, nonostante non avesse un significato per lui”. Sembra sempre più evidente che è sempre meglio accettare una corposa offerta del dottore che rischiare tutto e tornare a casa con un bel niente.

