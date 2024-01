Dopo la pausa natalizia è andato in onda il secondo appuntamento del nuovo anno di È sempre carta Bianca, il programma di Rete 4 in condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, che ogni settimana punta i riflettori del suo talk sui principali argomenti caldi italiana e internazionale che animano il dibattito pubblico. Al centro della puntata i temi affrontati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa.

Si è parlato della guerra in Ucraina e in Palestina e sono state riportate le parole del segretario di Stato americano Antony Blinken, il quale ha ribadito “l’impegno degli Stati Uniti a raggiungere una pace e una sicurezza durature per israeliani e palestinesi attraverso la creazione di uno Stato palestinese indipendente”.

Tra i temi trattai anche quello della sanità, tra i pronto soccorso presi d’assalto per il picco di influenza polmonare che qeust’anno ha colpito gran parte di italiani e il Covid e il caso di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa lo scorso novembre dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Tra gli ospiti di Bianca Berlinguer il cantante Albano Carrisi, chiamato proprio a commentare il caso di cronaca che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di italiani e purtroppo si è concluso nel peggiore dei modi.

“Su 365 giorni, sono fuori dall’Italia per 300 giorni. Il caso di Giulia Cecchettin? Mi è sfuggita questa cosa… Purtroppo non conosco questa storia. Lui ha ucciso lei?”. Al Bano, ospite di È sempre Carta bianca, risponde così alle domande di Bianca Berlinguer sul tema dell’omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa in Veneto dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

“Lui ha ucciso lei? La famiglia di questo soggetto non ha mai capito le debolezze di questa persona?”, chiede il cantante lasciando Bianca Berlinguer sconvolta: “Come non la conosci, se ne è parlato per giorni e giorni, ci sono state manifestazioni e mobilitazioni”, ha detto la conduttrice rivolgendosi al cantante di Cellino San Marco. Nel corso della sua ospitata nel programma, Albano Carrisi si è espresso su una serie di argomenti.

“La politica in Italia? I politici sembrano impegnati a insultarsi l’un l’altro. Prima c’era molta più eleganza, ora fanno tutti schifo. Tutto è peggiorato, nessuno fa niente per cambiare le cose e questo è il dramma. Sono scoraggiato da questo modo di fare politica, gli italiani meriterebbero di più”, ha detto Al Bano. “La guerra tra Ucraina e Russia? Esprimo il pensiero di uomo che conosce la differenza tra guerra e pace. Io voglio la pace, ma un centinaio di persone decidono che tanti devono andare in guerra e morire. Quelli che decidono, invece, non muoiono mai”.