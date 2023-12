Discussione in diretta tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona nella nuova stagione di È Sempre Cartabianca. Insomma, rete nuova, vecchie litigate ci sembra di capire. E anche per questo il programma non delude. È successo tutto nella puntata del 19 dicembre 2023 e il protagonista è sempre lo scrittore montanaro in collegamento. L’uomo era visibilmente adirato per questioni personali e ha deciso di sfogare tutta la sua rabbia con Bianca e indirettamente anche con Mediaset.

Il motivo è semplice: Corona ha deciso di lanciare un monito direttamente a Marina Berlusconi, la leader di Mondadori, la casa editrice che pubblica le sue opere. E ha deciso di farlo proprio in ‘casa’ del fratello di Marina, chiedendo a Bianca Berliguer qualche minuto per comunicare “due cose”. A questo punto Mauro Corona ha spiegato che, nonostante pubblicherà il suo trentunesimo libro con Mondadori, avverte un sabotaggio proveniente proprio dalla stessa casa editrice con cui collabora.





Discussione in diretta tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona

Per questo motivo, Corona ha voluto rendere noto il suo malessere in diretta televisiva. “Cari di Mondadori– dice Corona – se affosserete questo libro come gli altri trenta, io con voi non mangerò più il prossimo panettone!”. A questo punto Bianca Berlinguer perde la pazienza e gli dice che non le sembra questo il salotto adatto per parlarne: “Io voglio parlare a Mondadori tramite Mediaset, lei non c’entra niente!”, urla Corona.

“Eh no io c’entro perché questa è la trasmissione che io sto conducendo per cui le dico comunque che questa roba ha tutto il diritto di dirla ma la va a dire alla Mondadori per telefono! Questa è una faccenda che non riguarda né con Mediaset né con Cartabianca!”, risponde la Berlinguer. Corona allora perde ancora di più la pazienza: “Che disastro!”, commenta lo scrittore.

E ancora Mauro Corona: “Che delusione! Va bene, io potrei fare anche gli auguri ma lei è una persona indisponente! Arrivederci? Forse neanche più in Mediaset mi vedrete più… va bene!“. Il programma va poi avanti e dopo un po’ Mauro Corona torna a scusarsi con tutti i telespettatori: “Magari vi siete fatti qualche risata”, dice. Augurando un buon Natale a tutti.

