Il rientro al Grande Fratello di Beatrice Luzzi ha sconvolto le dinamiche della casa. L’attrice è sempre stata una concorrente che ha creato interesse all’interno del gioco e grazie a lei sono nate critiche, liti e gossip, tutti ingredienti essenziali per la buona riuscita del reality show condotto da Alfonso Signorini. Per questo motivo, quando ha dovuto abbandonare il gioco, in molti si sono chiesti se il programma avrebbe retto.

“La decisione di capire cosa fosse meglio fare è stata difficilissima. Mi sono ricordata delle parole di mio padre durante l’ultimo incontro a Natale quando mi ha detto: Questa volta Bea, non mollare come hai fatto altre volte. Vai fino in fondo, fino a dove riesci. Così, per onorare lui, sapendo comunque che mia mamma ha molti fratelli e sorelle che la assisteranno e che ci sono anche i miei figli, che hanno reagito con grande forza, ho deciso che era giusto continuare questo percorso”, ha detto l’attrice al rientro in casa.

Grande Fratello Paolo getta il sacchetto delle sigarette di Beatrice

Al suo rientro molti inquilini della casa hanno mostrato insofferenza, come Letizia, che già prima aveva confessato: “Dipende da come sta lei? Ok, ma se lei è forte magari rientra. Ma non sarebbe giusto, mi capite vero? Mettete da parte il cuore, mettete da parte che non parliamo di Beatrice. Ti andrebbe bene? Una settimana fuori è tanto. Ha avuto a che fare con le persone. Non era chiusa in un ospedale che magari era circondata. Vitto, comunque ha visto cose e parlato con altri”.

Dopo il rientro al Grande Fratello Letizia si è anche lamentata con Paolo per la frase che Beatrice le ha detto quando ha rivarcato la porta rossa: “Ora siamo in due”, facendo riferimento al fatto che entrambe hanno perso il padre. Le parole della Luzzi sono state travisate da Letizia tanto da confessare a Paolo: “Io non la sopporto, mi ha toccato nel punto debole“. In queste ore è venuto fuori un altro retroscena sull’attrice di Vivere.

Il cesso di paolo ha buttato la carica di sigarette che erano nella busta perchè c'era scritto beatrice lo stesso che fa il moralizzatore millantando valori come rispetto e tatto #GrandeFratellopic.twitter.com/GGlgBamhCy — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) January 9, 2024

Rientrata nella casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha chiesto dove fosse il suo sacchetto delle sigarette e Paolo ha risposto che era stato buttato. “Io le cercavo e lui mi ha detto ‘eh ma c’era il tuo nome e abbiamo buttato tutto. Le ha buttato tutte con dentro le cariche nuove”, ha detto l’attrice.

E ancora: “Così mi ha detto ‘c’era il tuo nome e le ho buttate’. Sì, le ricariche. Ha proprio detto che le ha buttate perché erano con il mio nome sopra. Sta proprio fuori! C’era Greta testimone. Ha detto proprio così. Se ha perso al gentilezza? Qui hanno perso l’umanità. Questa è perdita totale di umanità. E poi lui ha il coraggio di fare il moralista?”.