Alfonso Signorini contro Anita: “Non fare quella faccia!”. Grande Fratello, puntata al vetriolo quella dell’8 gennaio 2024. E mentre si pensava che sarebbe successo di tutto, alla fine non è poi successo chissà che. Eppure qualche momento di forte tensione e di bagarre c’è stata. Il padrone di casa, ad un certo punto, ha desiderato esprimere tutto il suo malessere riguardo un avvenimento recente che lo ha fortemente contrariato. Infatti, ha fatto vedere un video in cui Giuseppe Garibaldi e Stefano Miele hanno avuto un acceso confronto alcuni giorni prima a causa di un… malinteso.

Terminato il video, il conduttore ha poi focalizzato la sua attenzione su una dichiarazione fatta in quell’occasione da Anita per difendere il suo amico Garibaldi: “Leggo una certa pretestuosità e discriminazione nelle parole di Anita…Tu Anita per affetto dici a Stefano di non poter pretendere da uno che arriva da un paesino che possa capire certe cose…”.





Alfonso Signorini contro Anita: “Non fare quella faccia!”

E ancora: “Oggi come oggi non è più tollerabile… Esistono le connessioni sociali, esiste internet, esistono i social… L’ignoranza non è più concepibile… 3/4000 anni fa esisteva la Magna Grecia, che è stata la prima bandiera della libertà, anche sessuale…”. Anita allora ha voluto ribattere e ha detto a Signorini, tenendo il punto: “Ignora un modo di sdrammatizzare…”.

Il conduttore però l’ha subito messa a tacere dicendo che non si possa sdrammatizzare dicendo sciocchezze. Poi Signorini ha notato che la ragazza era insofferente, ma l’uomo invece di chiedere spiegazioni ci è andato giù pesante: “E’ inutile Anita che fai quella faccia perchè te la può pure tenere scusami eh… Questo è un discorso veramente classista e indigesto…”.

La ragazza allora è intervenuta di nuovo e ha provato a difendere di nuovo il suo amico: “Dopo 4 mesi pur di difendere Giuseppe non so cosa fare… Era un modo di sdrammatizzare”. Signorini allora ha detto: “Non lo difendi così… Sarà sdrammatizzare, ma era pure un modo di mettersi in cattedra e mostrarsi superiori a quello che è la realtà…”. In tutto questo, Giuseppe non è stato redarguito? Ma che combini Alfonso?

