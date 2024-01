Serata importante al Grande Fratello, infatti nella puntata dell’8 gennaio è rientrata Beatrice dopo il grave lutto che l’aveva colpita col decesso del padre. Nemmeno il tempo di rientrare che stanno già facendo discutere delle parole di Letizia, la quale non è sembrata essere al settimo cielo per questo ritorno dell’attrice. E i telespettatori hanno anche ascoltato una frase destinata a far discutere.

Dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello di Beatrice, Letizia non è riuscita a contenere le lacrime e si è rifugiata tra le braccia del coinquilino Paolo. Nonostante abbiano provato a non far sentire benissimo il loro pensiero, gli utenti hanno riportato le presunte parole dei due compagni di avventura. E siamo già in presenza della prima grande polemica post-puntata.

Grande Fratello, rientra Beatrice e Letizia fa subito scoppiare una polemica

A pochi minuti dal ritorno al Grande Fratello di Beatrice, si è scatenato il caos per quello che ha detto Letizia davanti a Paolo. I due si sono abbracciati e la fotografa ha sussurrato qualcosa al coinquilino, il quale ha anche avuto ovviamente una reazione. Bea, quando è arrivato il momento di salutare la Petris, ha esclamato: “Adesso siamo in due“, presumibilmente in riferimento al fatto che entrambe abbiano perso il padre.

Eppure Letizia avrebbe mal interpretato quel commento di Beatrice e lo avrebbe accolto come un attacco nei suoi confronti. Infatti, stando alla ricostruzione del pubblico, avrebbe detto a Paolo: “Non la sopporto, è il mio unico punto debole“. Trovando questa replica di Masella: “Non gliela dare vinta, fregatene“. Anche se c’è pure un’altra teoria che sta circolando in rete.

Un’utente che ha interpretato in altro modo lo sfogo di Letizia ha invece precisato: “Letizia è crollata per via del lutto del papà, dice ‘Non lo sopporto, è il mio unico punto debole’. Non penso c’entri Beatrice“. Ma il dubbio nei telespettatori rimane.