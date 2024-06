Grandi emozioni e qualche lacrima hanno accompagnato l’ultima puntata di Amadeus ad Affari Tuoi. Il conduttore ha annunciato che lascerà la Rai per approdare al canale Nove e così quella di ieri, sabato 1 giugno, è stato l’ultimo appuntamento con il famoso programma dei pacchi. È stato un sodalizio vincente, capace di vincere e stravincere la battaglia degli ascolti nel corso degli anni.

Al suo fianco c’era anche la moglie, Giovanna Civitillo, sempre vicina allo showman in questo lungo percorso in Rai. L’ex ballerina non ha ancora commentato la scelta del marito di lasciare la televisione pubblica, ma il fatto che non lo abbia lasciato solo in quest’ultima esperienza indica un legame indissolubile. Protagonisti della puntata sono stati la concorrente delle Marche, Angela, accompagnata dal marito Tommaso.

Leggi anche: “Siamo in lacrime”. La notizia su Amadeus è arrivata. Tutti la aspettavano, ma è stato un vero colpo basso





La standing ovation e i ringraziamenti: l’addio di Amadeus alla Rai

Angela e Tommaso, che hanno tre figli, sono andati alla regione fortunata quando erano rimasti con 50 euro e 5000 euro. Nel loro pacco c’erano solo 50 euro e inizialmente hanno scelto la Puglia, ma non hanno vinto. Poi hanno virato sulla Sicilia e a questo punto la sorpresa: vincono 50mila euro. Grande gioia per i due che hanno ringraziato di cuore Amadeus.

Nel frattempo il pubblico mostrava lo striscione “Grazie Ama” seguito da un cuore e mentre sui social in tanti hanno manifestato il loro dispiacere per il suo addio, in studio partiva la standing ovation. Il conduttore ha ringraziato tutti: “Ringrazio ogni persona presente in questo studio. Tutti i tecnici, il pubblico, la Rai, Endemol Shine Italy. Tutto il gruppo di lavoro, la redazione, trucco, parrucco e costumi. Tutti. Grazie, grazie, grazie”.

Questo Signore è una bellissima persona, prima di essere un grande conduttore.

Ha preso dalle ceneri programmi come Sanremo, affari tuoi e li ha resuscitati cambiati migliorati catturando sempre più i giovani.

Mancherà tanto, ma siamo tutti pronti per il 9❤#affarituoi #amadeus pic.twitter.com/Pis0kxLQYg — Danix_9.2🔥👸 (@BealuxRegna) June 1, 2024

La fine di un’era: l’ultima puntata di “Affari Tuoi” con Amadeus è ufficialmente terminata. 💔#AffariTuoi pic.twitter.com/TBz3ZjQTnT — Ansia Totale (@ansia_totale) June 1, 2024

Termina oggi un’edizione incredibile di Affari Tuoi! Grazie per l’affetto con cui ci avete seguiti, grazie a tutta la squadra e… Grazie Ama! ❤️#AffariTuoi #EndemolShineItaly #Amadeus pic.twitter.com/h8YqvXdl4B — Endemol Shine Italy (@EndemolShineIT) June 1, 2024

Stasera chiude un ciclo di bella TV di #AffariTuoi. #Amadeus era diventato negli anni uno di casa con la sua conduzione. Salutando i suoi telespettatori ha detto: "Vi vogliamo bene" visibilmente commosso…. pic.twitter.com/xvHMv5oUBD — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) June 1, 2024

Sono state più di 200 le puntate di Affari Tuoi condotte da Amadeus che è riuscito a creare un forte legame con il pubblico sia in studio che a casa. È stato proprio il conduttore a introdurre alcune novità come quella della regione fortunata che ha permesso ad Angela e Tommaso di portarsi a casa il bottino di 50mila euro. Un finale perfetto e da lunedì 3 giugno spazio al nuovo conduttore Stefano De Martino. Riuscirà a non far rimpiangere Ama?

“Rosica”. Paolo Bonolis e Amadeus, il gesto che sorprende e divide il pubblico