La notizia è arrivata: stasera Amadeus condurrà l’ultima puntata di Affari tuoi su Rai Uno. Dopo aver ripreso il celebre gioco dei pacchi e averlo riportato a oltre sei milioni di spettatori, il conduttore dice addio alla trasmissione e alla Rai, annunciando il suo passaggio al canale Nove dal prossimo autunno per nuovi progetti. Intanto dilaga la commozione del pubblico.

La decisione di Amadeus di non rinnovare il contratto con la Rai e trasferirsi al canale Nove ha lasciato il pubblico in un misto di tristezza e attesa. Il conduttore stesso ha espresso il suo sentimento di commozione, dichiarando qualche giorno fa: “Sono le ultime puntate, ho un’età e mi commuovo facilmente”. Durante l’ultima puntata, già registrata, Amadeus dedicherà sicuramente un saluto speciale ai telespettatori.

“Siamo in lacrime”: la reazione del pubblico alla notizia su Amadeus

Amadeus ha segnato la sedicesima edizione del programma con un successo strepitoso, con quasi nove mesi di conduzione quotidiana, weekend compresi. L’edizione si è aperta con una media di tre milioni di spettatori, per poi crescere fino a raddoppiare, con punte di oltre sei milioni e il 28% di share. Il momento clou è stato la puntata speciale del 6 gennaio, seguita da 5.537.000 spettatori con il 31.4% di share. Ancora più sorprendente, la puntata del 15 aprile, dopo l’annuncio dell’addio di Amadeus alla Rai, ha raggiunto il 28.4% di share con 6.107.000 spettatori.

Nella storia di Affari tuoi, Amadeus è riuscito a regalare solo una volta il premio più alto di 300mila euro, il 17 maggio. Durante gli anni precedenti, tra il 2004 e il 2017, ci sono stati quattordici vincitori del premio massimo di 500mila euro, e due fortunati hanno portato a casa un milione di euro nel 2006 e nel 2012.

Questa sera andrà in onda su Rai 1 l’ultima puntata di #AffariTuoi condotta da Amadeus 🥲 pic.twitter.com/CwP2pJRx4p — Trash Italiano (@trash_italiano) June 1, 2024

La sua ultima apparizione su Rai Uno non sarà, tuttavia, l’apertura dell’ultimo pacco. Amadeus sarà tra gli ospiti di Gianni Morandi nello show ‘Evviva!’, in onda domenica 2 giugno, dedicato ai 70 anni della televisione. Insieme a Roberto Vecchioni e Francesca Michielin, ricorderanno come la Rai ha raccontato la musica attraverso i decenni.

Dal lunedì 3 giugno, dopo il Tg1, ‘Affari tuoi’ sarà sostituito da ‘Techetechetè’.

L’addio di Amadeus lascia un vuoto difficile da colmare. Stefano De Martino è in pole position per prendere il suo posto, sarà una sfida ardua mantenere l’alto livello di ascolti raggiunto dal carismatico conduttore.