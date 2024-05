“Ecco dove lo vedremo”. Amici 23, per Holden arriva la svolta della vita: alla fine ce l’ha fatta

Caduta la voce della storia con Sarah Toscano, dopo Amici 23 Holden è pronto a iniziare una nuova avventura. Nei prossimi mesi lo vedremo molto spesso, il cantante ha decisamente iniziato ad accarezzare il suo sogno. “Alla fine ce l’hai fatta Holden, sono troppo felice per te: grande”, scrive un fan. Non tutti, nella scuola, hanno apprezzato il fatto che il cantante sia arrivato in finale. “Giusto il premio delle radio gli potevano dare il peggiore in assoluto in questa edizione”.

“Che non solo non sa cantare senza autotune e in più non emoziona ancora non capisco come faccia a piacere a tutti quelli che lo osannano”. Ma non sono tutti d’accordo. C’è anche chi lo difende a spada tratta. “La cosa brutta è che hanno fatto passare Holden per raccomandato solo perché figlio del marito di Laura quando lui è il più talentuoso là dentro, l’unico che oltre ad essere autore delle sue canzoni si autoproduce!”.





Amici 23, Holden pronto a partire con il suo primo instantour

In ogni caso, acqua passata. Intanto venerdì 24 maggio uscirà il primo EP. Ad annunciare la grossa novità è stato il cantante stesso attraverso un messaggio diffuso dalla sua pagina Instagram ufficiale. “Domani a mezzanotte esce “Joseph” e sembra impossibile a pensarci. Durante un percorso di così tanti mesi il tempo sembrava non passare mai e allo stesso tempo andare troppo di fretta”.

“Ma il giorno è arrivato e vorrei sfruttare questo momento per ringraziarvi per tutto l’amore e il supporto che ho ricevuto, che continua a sorprendermi ogni giorno. So fomentatissimo, non vedo l’ora di suonare e cantare con voi. Da qui in poi inizia un nuovo viaggio, daje”. E non è finita qui, altre sorprese attendo i fan del ragazzo.

La nuova vita di Holden inizierà subito. Il cantante sarà in giro da subito per presentare il suo primo Ep. Dall’autunno inoltrato, da novembre per la precisione, sarà in una serie di club per presentare le sue canzoni.