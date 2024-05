Un momento emozionante, di quelli che rimangono nella memoria, che Paola Caruso ha inteso condividere con i suoi followers. Un frammento di gioia e romanticismo che, in epoca social, è stato vissuto non solo dalla diretta interessata, evidentemente. E così il regalo è arrivato alla nota showgirl. Scopriamo di cosa si tratta.

Paola Caruso ha scartato il regalo, ovvero un bellissimo anello di fidanzamento, a suggellare un amore. Già, ma chi è il fortunato? Scopriamolo assieme.

È ufficiale

“Le cose belle arrivano all’improvviso”, così ha scritto la 39enne sul suo profilo di Instagram già mamma di un bambino di nome Michele, 5 anni, avuto dall’ex Francesco Caserta. Con lui, la ex Bonas di Avanti un altro, ha condotto una lunga battaglia giudiziaria affinché l’imprenditore riconoscesse il figlio. Sembra andare tutto a gonfie vele, invece, con il nuovo compagno. Anzi, dato l’anello, possiamo a buon diritto parlare di fidanzamento ufficiale. Ecco le parole con cui ha accompagnato l’apertura del cofanetto con il prezioso: “Già da tempo volevo condividere questo magnifico momento della mia vita con voi…ho deciso di farlo adesso perché forse ci vuole tempo per metabolizzare qualcosa di così bello e importante ; perché a volte le cose belle arrivano all’improvviso ,e come un tornado spazzano via tutte le cose brutte per far riapparire il sole Sole…Sole a cui io non ero abituata da tempo o che forse non avevo mai visto così splendente…”.

Chi è il fortunato?

Tutto bellissimo, ma vi starete chiedendo chi sia il fortunato. Ve lo diciamo: non lo sappiamo neppure noi. Al momento l’identità dell’uomo è sconosciuta, e Paola Caruso mantiene un certo riserbo. Al punto che qualche ironico follower si lascia scappare: “Ma si tratta Mark Caltagirone per caso?” Secondo il radar del gossip, Paola Caruso sarebbe (condizionale obbligato) legata a Francesco Zaffagnini, un imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo e molto discreto. Assieme a lui era stata “pizzicata” al Festival del cinema di Venezia, ma va detto che era ancora il 2022, e da allora altri avvistamenti non ve ne sono stati. Comunque, nel video che anche noi vi mostriamo, lei appare raggiante e felicissima. Si mette anche a ballare da sola. Pare, giustamente, al settimo cielo.

Paola Caruso, dalla laurea alla Tv

Conosciamo meglio Paola Caruso. La showgirl calabrese ha debuttato in tv, dopo la laurea in Giurisprudenza, approdando negli studi di Uomini e Donne come corteggiatrice di Fernando Vitale, nella stagione 2006/2007. È stato, poi, il programma Avanti Un Altro, condotto da Paolo Bonolis, a regalarle la notorietà con il pubblico come “Bonas” tra le più amate del programma.