Fabrizio Corona, l’autoproclamatosi “king” dei paparazzi, e la sua compagna, la 24 enne Sara Barbieri, aspettano un figlio. La notizia è oramai di dominio pubblico, dunque non diciamo nulla di nuovo. Ma la notizia è un’altra. In molti si saranno certamente chiesti come avrebbe reagito Nina Moric, che con il cinquantenne controverso e vulcanico fotoreporter ha condiviso lunghi anni di amore, e a cui ha dato l’altro figlio di Corona, Carlos Maria, oggi 22enne.





A cinquant’anni suonati, dunque, Corona diventerà nuovamente padre, “ma non di un maschietto”, ha tenuto a precisare. Se Carlos avrà un fratellino o una sorellina, al momento, ancora non lo sappiamo, ma adesso che (questo lo dice lui) ha “messo la testa a posto”, e nonostante il personaggio che si è costruito, possiamo anche immaginarlo nel ruolo di un affettuoso neopapà. Anche i duri hanno un cuore, in fondo. Ma torniamo alla sua ex storica, Nina Moric. Ebbene la sua reazione possiamo anche dire che sia stata inaspettata. Vediamo, dunque, come ha commentato la notizia del lieto annuncio.

Il messaggio (non scontato) di Nina

Nina Moric, sul proprio profilo Instagram (@nina__moric), ha fatto i suoi auguri a Sara Barbieri per la gravidanza in corso. La modella ha augurato alla fidanzata del suo ex marito di trascorrere questi mesi con serenità e soprattutto in salute. “La tua gravidanza è un promemoria della bellezza e miracolo della vita. Ti auguro un viaggio tranquillo e sano”. Parole dolcissime – e affatto scontate – che certificano un nuovo clima di armonia tra i due ex, che nel tempo non si sono risparmiati reciproche punture di veleno. E, come vedremo a breve, anche di recente Moric non ha avuto toni altrettanto dolci per il padre di suo figlio.

” È uno str**zo ma gli voglio bene”

È uno str**zo ma gli voglio bene. Lui è manipolatore fino a un certo punto perché poi dipende dalla persona che ha davanti. Però sì, me lo fece fare e io ci rimasi molto male”, leggiamo proprio oggi su Il Fatto Quotidiano. E ancora: “Il sesso per me era una condanna, uno stigma, non era una cosa piacevole. Se tornassi indietro lo risposerei. È un narcisista invecchiato però ha un buon cuore. Ha la testa calda, non ne fa una giusta però ha un cuore buono. Ci ho messo vent’anni per capirlo però puoi non volergli bene. Provo un affetto fraterno”.