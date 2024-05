Nuovo amore per Claudio Amendola. Con la sua ex Francesca Neri formava una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. I due sono stati insieme per 25 anni e la loro rottura ha stupito parecchi: “Il clamore mi ha stupito – ha ammesso l’attrice – siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social. Non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere”.

Francesca Neri non ha voluto parlare della fine del matrimonio “Non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio – ha dichiarato a Lunatici su Radio2 – Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire”. Adesso si scopre che Claudio Amendola ha una nuova fidanzata, o almeno così sembra.

Claudio Amendola beccato con una donna: chi è lei

L’attore 61enne Claudio Amendola è reduce dalla fine del matrimonio con Francesca Neri avvenuta nel 2022. Inizialmente avevano smentito le voci, ma poco dopo hanno ammesso che la loro storia era finita. Ora entrambi sembrano essersi rifatti una vita. L’attrice è stata pizzicata in compagnia del manager di Rai Way Silvano Loia. Adesso anche l’ex marito è stato paparazzato con una donna.

Claudio Amendola è stato fotografato da Oggi insieme a Giorgia Guglielman, costumista di 15 anni più giovane. Negli scatti del settimanale i due si scambiano abbracci e anche un bacio. Dunque non sembrano esserci dubbi che si tratti di qualcosa di più di una semplice amicizia. In realtà i due si conoscerebbero già da tempo e nell’ambiente si mormora che stiano insieme da un anno e mezzo.

I due piccioncini sono stati beccati a Fregene sul set della serie “Il Patriarca”, che andrà in onda su Mediaset in sei puntate. Claudio Amendola e Giorgia sono arrivati con auto separate e se ne sono andati divisi. Ma a Fregene c’è anche la villa dove avrebbero trascorso le vacanze. Secondo i bene informati l’attore avrebbero ritrovato la serenità e il fatto che “l’ex moglie Francesca Neri sia uscita allo scoperto con il nuovo compagno, il manager Silvano Loia” l’avrebbe spinto a mostrare la sua nuova relazione senza timori.

