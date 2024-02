Ritorna l’amore nella vita di Francesca Neri. L’attrice ha infatti un nuovo fidanzato, dopo la fine del matrimonio con Claudio Amendola. Si è messa insieme con uno che lavora per la Rai e ora è stata beccata per la prima volta dagli scatti dei fotografi. Hanno infatti vissuto dei momenti indimenticabili nella città di Firenze, dove hanno trascorso un weekend davvero molto romantico.

Non sono mancati i baci tra Francesca Neri e il nuovo fidanzato. Una vera sorpresa per i fan della donna, che ha festeggiato 60 anni il 10 febbraio scorso. A paparazzarli è stato il settimanale Chi, il quale ha fornito dei dettagli interessanti su di loro. Infatti, sono saliti nella stanza di hotel prenotata e sono usciti in pochissime circostanze dalla struttura alberghiera.

Francesca Neri, nuovo fidanzato dopo Claudio Amendola

Dunque, Francesca Neri è riuscita a ritrovare la serenità sentimentale con questo nuovo fidanzato. Il bacio tra l’attrice e quest’uomo che lavora per la Rai è avvenuto sulla banchina del treno, che va in direzione Roma. Sono stati anche immortalati dai paparazzi mentre fumavano una sigaretta o andavano a fare shopping. Starebbero insieme da un po’ di tempo, anche se nessuno conosce esattamente da quanto.

Francesca Neri è legata a Silvano Loia, manager di Rai Way. Comunque non è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo, infatti è procurement manager, cioè come spiegato dal sito Fanpage, è il responsabile acquisti della società che ha la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della tv pubblica. Inoltre, è considerata una persona estremamente riservata.

Francesca Neri non lavora nel mondo cinematografico dal 2016, quando è stata colpita dalla cistite interstiziale cronica e dalla fibromialgia. Con Amendola si era sposata nel 2010 e dalla loro unione è nato il figlio Rocco. La separazione è avvenuta nel 2022.