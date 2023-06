Claudio Amendola e Francesca Neri, è lei a rompere il silenzio. La fine di un grande amore rappresenta sempre un momento molto delicato da superare, soprattutto quando gli anni di vita e le esperienze sono stati tasselli imprescindibili di una narrazione densa di condivisione e di emozioni. Ben 25 lunghi anni insieme e un figlio, Rocco, nato nel 1999: Claudio Amendola e Francesca Neri hanno deciso di separarsi, lasciando i fan senza parole. Se fino ad oggi l’attrice ha deciso di preservare la notizia da orecchie indiscrete, oggi qualcosa è cambiato. Francesca Neri ha così provato a raccontare il proprio stato d’animo a distanza di un anno, rompendo il silenzio e spiegando come vive oggi senza più Claudio nella sua vita.

Francesca Neri rompe il silenzio su Claudio Amendola. È trascorso un anno da quando i genitori di Rocco hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore durata ben 25 anni: “Non ne ho mai parlato. Non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide”, sono state le parole di Francesca Neri rilasciate per la prima volta nel corso del programma Lunatici di Rai 2.

Francesca Neri rompe il silenzio su Claudio Amendola: “Come sto oggi…”

E ancora: “Questo fa parte del mio modo di essere. Il clamore non mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social, non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere. Preferisco in questo momento non parlarne”, ha aggiunto l’attrice italiana per poi sottolineare come si sente oggi: “Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire”.

Una lunga intervista che ha dato a Francesca Neri di ripercorrere anche un altro momento molto delicato della sua vita, quando la malattia ha fatto capolino nella sua quotidianità: “Questa malattia è parte integrante del mio essere oggi, del mio essere donna, dell’aver smesso per un periodo di fare l’attrice. L’importante è che se ne parli, che continui la ricerca. Se oggi io sono più forte è anche grazie a tutte le fragilità che ho e la malattia è una di queste – conclude – Non la vivo più come un limite, ma come un qualcosa che ho imparato a conoscere e con cui convivere”.

Claudio Amendola si è unito in matrimonio con Francesca Neri l’11 dicembre di 25 anni fa nella città americana di New York. Con lei ha avuto il figlio Rocco. L’attore ha invece altre due figlie, venute alla luce grazie all’unione con l’ex Marina Grande. Una delle due, Alessia, è anche lei famosa essendo infatti diventata un’affermata doppiatrice.