Claudio Amendola e Francesca Neri si sono separati. La voce sulla crisi tra i due attori c’era già da qualche tempo. Ma in estate il figlio d’arte aveva smentito. Prima Diva e Donna poi Dagospia avevano dato la notizia: “La storia d’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tre mesi. Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna”. Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi un’altra coppia che si pensava inossidabile è giunta al capolinea. Ora c’è la conferma.

Loro due continuano a tenere la bocca chiusa, ma il Messaggero ha fatto una ricostruzione molto attendibile. Come detto Claudio Amendola in agosto aveva smentito tutto: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere”. In realtà la storia con Francesca Neri sarebbe finita già da un pezzo. Sembra infatti che l’attore abbia lasciato la casa che condivideva con la moglie già da luglio.

Claudio Amendola e Francesca Neri separati, accordo raggiunto

Adesso, invece, arriva un’ulteriore conferma. Claudio Amendola e Francesca Neri avrebbero raggiunto un accordo extragiudiziale, quindi senza litigare, ma anzi con grande serenità. I due avrebbero depositato i termini dell’accordo nelle cancellerie del tribunale di Roma già dalla seconda settimana di ottobre. A questo punto manca solo l’ufficialità del giudice.

Filtrano poi altri dettagli sulla vicenda. A quanto pare Claudio Amendola avrebbe scelto lo stesso avvocato di Francesco Totti, ovvero Antonio Conte. Mentre Francesca Neri si sarebbe fatta difendere dall’avvocato Paola Friggione. Negli ultimi anni l’attrice ha scoperto di avere la cistite cronica e il marito le è rimasto vicino dandole grande sostegno. Tra i due, però, adesso è arrivata la parola fine: dopo 25 anni di relazione e 12 di matrimonio Claudio e Francesca si sono separati.

Sempre il Messaggero riporta che secondo l’accordo raggiunto Claudio Amendola dovrà versare un assegno di mantenimento mensile all’ex moglie e al figlio Rocco che oggi ha 23 anni. La casa di famiglia resterà a Francesca Neri. I due attori si erano conosciuti nel 1997 sul set di “Le mani forti”. Inizialmente la relazione è stata tenuta al riparo da riflettori e paparazzi. Nel 2010 è arrivato il matrimonio. I due hanno recitato insieme anche nel film “La mia generazione” di Wilma Labate.

