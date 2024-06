“Avete vinto voi!”. Io canto Family, chi si porta a casa 50mila euro. Alla fine anche questa edizione di Io Canto, edizione Family è giunta al termine. La bravissima padrona di casa Michelle Hunziker è riuscita ancora una volta a far emozionare tutti. C’è da dire che è stata la stessa conduttrice a perdere spesso la bussola e crollare ripetutamente. Proprio così, arrivi al termine, Michelle non è riuscita a trattenere le lacrime e ha affermato: “Non si può fare una trasmissione così, stiamo tutti davvero male…”.

>> “Scusa Michelle, io non ce la faccio più”. Io Canto Family, Anna Tatangelo non regge e scoppia in lacrime

Ad arrivare alla fine sono le due coppie composte da Carlotta e la mamma Erika e Sara e il papà Davide. Arrivano terzi Diletta e dal papà Marco, mentre si sono classificati al quarto posto Marika e Alessandro. La cosa tra l’altro ha scatenato una bagarre in studio. Anche il giurato Fabio Rovazzi ha voluto manifestare tutto la sua contrarietà al fatto, ma decide di non parlare per rispetto alla rete e al programma.





“Avete vinto voi!”. Io canto Family, chi si porta a casa 50mila euro

Al quinto posto arrivano Sofia e il padre Cristian. Al sesto posto ecco arrivare invece Giulia e Alessandra. Gli ultimi in classifica di questa finale serrata sono Daniel e Giorgia e Grace e Joanna. Ma chi si è portato a casa 50mila euro tra Carlotta e la mamma Erika e Sara e il papà Davide? Prima della proclamazione Michelle Hunziker ha voluto dedicare un minuto a Silvio Berlusconi, all’anniversario della morte.

La padrona di casa a riguardo ha detto: “Per essere sinceri il destino ha voluto che un programma così caldo e familiare andasse in onda proprio stasera perchè così avrebbe voluto lui… Questo è il modo migliore per ricordare l’uomo che ha creato tutto questo… Silvio Berlusconi…”. Applausi e commozione in studio. Ma torniamo ai vincitori. A portarsi a casa il bottino considerare è la coppia formata da Carlotta e Erika.

Abbiamo deciso che Io Canto Family, così caldo e familiare, andasse in onda proprio stasera. È il modo migliore per ricordare l’uomo che ha creato tutto questo: Silvio Berlusconi. pic.twitter.com/eZlCZ3vm3L — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 12, 2024

Subito dopo la proclamazione le due sono scoppiate a piangere copiosamente, come tutti gli altri d’altronde. Io Canto Family finisce così e c’è da dire che il suo lavoro, senza infamia e senza lode, l’ha fatto e i risultati sono arrivati. C’è pure da dire, ad onor del vero, che in tv in questo periodo non è che ci sia l’imbarazzo della scelta. In ogni caso brava Michelle!

Leggi anche: “Manda la pubblicità”. Io Canto Family, Amendola costretto a fermare tutto: “Non ce la faccio”

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO