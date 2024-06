“Manda la pubblicità”. Io Canto Family, Amendola in lacrime. Momento di forte emozione durante il programma condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Anche questa volta è stata una puntata a dir poco strappalacrime. Tutti, giudici e non, hanno dovuto fare i conti con qualche lacrima durante la serata. Il motivo sempre lo stesso: le storie di queste famiglie che toccano nel profondo, c’è poco da fare.

>> “Lui non lo vogliamo”. Bufera sul Grande Fratello 2024: rivolta per il concorrente

Anche Michelle Hunziker ad inizio puntata e dopo un particolare molto toccante, aveva detto: “Ma non si può fare una trasmissione così, abbiate pietà… sono crollata! Perché noi abbiamo pensato di essere salvi questa puntata, abbiamo detto: facciamo canzoni più allegre…”. Niente da fare quindi, si ripiange. Forse il momento più tragico, almeno da questo punto di vista, l’abbiamo toccato con Sofia e papà Cristian, ma anche con Carlotta e mamma Erika.





“Manda la pubblicità”. Io Canto Family, Amendola in lacrime

I primi due hanno cantato “Portami a ballare”, la strofa cambia e al posto di “Sai mamma sai”, la piccola Sofia attacca con “Sai papi sai…”. A fine canzone arriva sul palco la Hunziker e dice: “Al ‘ciao papi ciao sono’ crollata”. Poi arrivano Erika e Carlotta, si tratta di un record del programma: lei è giovanissima e la mamma l’ha messo al mondo quando aveva solo 17 anni. Le due cantano insieme e benissimo “Meravigliosa creatura”: una grande performance.

A fine brano c’è una sorpresa: un video della mamma per la figlia. Una roba tostissima, tant’è che quando Michelle Hunziker si gira verso la giuria per chiedere qualche voto, Claudio Amendola la blocca subito e le dice: “Facci riprendere un attimo”. Grande emozione poi quando Marika decide di parlare al papà per scusarsi di non essere espansiva come lui vorrebbe. Poi arriva Daniel che canta con mamma Giorgia.

Poco dopo arriva anche il padre, con cui ha un rapporto più complesso e difficile, ma la cosa finisce ad abbracci, lacrime e baci. Insomma, anche questa terza puntata del programma condotto da Michelle Hunziker ha fatto emozionare e non poco. E sarà sempre peggio andando avanti e conoscendo sempre di più le coppie. Gli eliminati della puntata sono Chiara e papà Michele.

Leggi anche: “Un annuncio sul vincitore”. Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli e Dario Maltese parlano prima della finale