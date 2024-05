“Sentite gli audio…”. Francesco Benigno, offese choc alla vip. Ci risiamo, dopo la sua disastrosa avventura all’Isola dei Famosi, sembra che l’attore abbia molto tempo a sua disposizione per cercare di far parlare di sé in questo modo. Non proprio una cosa che rende giustizia alla sua arte, a dirla tutta, ma veniamo al dunque. Nell’ultima diretta Facebook dell’attore, Benigno ha reso pubblici dei vocali di WhatsApp che dovevano invece rimane segreti. Gli audio sono di Alessandra Di Sanzo, sua collega in “Mery Per Sempre” nonché presunta amica di Vladimir Luxuria.

Negli stessi, l’attrice, consiglia al collega di denunciare tutti e che “non è stato bello il modo in cui l’hanno trattato a L’Isola”. L’uomo però fa sentire tutto e la donna perde le staffe. A Radio Cusano ha detto: “Io sono molto arrabbiata per quello che è successo. Ero molto felice che l’avessero preso per L’Isola dei Famosi. Ora sono infuriata, perché per me era un amico. Lui è meschino e per pubblicità tira fuori di tutto”.





E ancora Di Sanzo: “Mi scuso per quei vocali. Lui è tornato dopo la squalifica, mi diceva che si era sentito trattato male. Mi diceva che non aveva fatto nulla di brutto. Io avevo una cagnolina in fin di vita quindi non avevo seguito il programma, ero dispiaciuta per quello che mi diceva. Allora io mi sono messa pari a lui e dovevo cercare di calmarlo. Io dovevo sembrare sua amica, dalla sua parte per tranquillizzarlo”.

Dice ancora l’attrice: “Quindi gli ho detto ‘vai per vie legali se proprio devi, Luxuria è ben pagata’. Spero però che Vlady mi capisca e mi creda. Ho sempre cercato di non fare errori nella vita e mi ha fregato lui. Voglio scusarmi davvero con Vladimir. Dopo che ho sentito quello, io avrei dovuto chiamare Vladimir per avvisarla. Ho sbagliato a non essere pettegola e non dovevo mettermi pari a lui”.

Conclude a bomba la Di Sanzo: “Avevo eliminato questo uomo, lui è una brutta persona, un viscido e squallido. Io so tante cose brutte di lui, ma non le dico”. L’uomo chiaramente si è piccato di queste parole e ha replicate duramente, commentando a un utente che gli aveva scritto: “Scioccata, ma quella Alessandra di Sanzio che si è risentita e ha rinnegato tutto“. E lui: “Pettegola ,ipocrita e pure bugiarda ma tanto stai certa che non la crede nessuno e inequivocabile il tono e la cattiveria dei suoi vocali“.

