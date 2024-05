Isola dei Famosi appesa ad un filo. Quella di questa stagione rischia di essere la peggiore edizione di sempre in termini di ascolti. La parziale scusa della finale di Europa League, in onda su Italia 1, che ha drenato i già secchi pozzi asciutti dell’auditel di Canale 5, non basta a giustificare il 12,03% che rappresentata uno dei dati peggiori della storia. Eppure il movimento in Honduras non è mancato. Rosanna Lodi ha attaccato Greta Zuccarello accusandola di avere “la lingua biforcuta”.

“Hai troppa voglia di andare veloce, poi caschi e sbatti la faccia. Vai piano, hai troppa voglia di arrivare. Hai questa arroganza che spesso ci metti. Se non lo facessi, saresti anche piacevole. Mi hai fatto anche tenerezza”. Greta Zuccarello, poi eliminata, aveva detto di vedere “tanto rancore”.





Isola dei Famosi, tornano le voci di chiusura anticipata

Altro momento intenso la sorpresa per Khady. Con le parole commoventi della mamma in studio: “Mi hai sempre detto di essere un modello ma stasera sono qui per dirti che sei tu un modello per me, fonte di ispirazione continua. Sei la ragazza che a 18 anni iniziava a lavorare per aiutare la famiglia, sono molto orgogliosa di te. Sei una ragazza tenace che segue i suoi sogni, senza calpestare gli altri”.

Ed il messaggio del padre: “Sto meglio, non vedo l’ora di abbracciarti, sono molto fiero di te. Ti fai rispettare, sei fortissima come sempre, continua così. Ti aspetto a casa”. Tutto questo però potrebbe non bastare per salvare l’Isola. Deianira Marzano, l’esperta di gossip del web sempre informatissima, ha fatto sapere che presto ci potrebbero essere sorprese.

In un post scrive: “Presto potrebbe esserci un nuovo abbandono. E la chiusura anticipata dal programma”. La mancanza di concorrenti, insomma, potrebbe spingere la produzione ad accorciare i tempi della messa in onda, considerando anche l’elevato costo del reality.