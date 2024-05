“Stai attenta”. Sonia Bruganelli, la battutaccia a Vladimir Luxuria non passa inosservata all’Isola dei Famosi. È successo durante l’ultima puntata del reality show, andato in onda il 6 maggio 2024. Durante la serata è successo di tutto, ma è durante le solite presentazioni di rito che in molti hanno fatto ad una frase in particolare di Sonia Bruganelli ai ‘danni’ per così dire, della padrona di casa.

Andiamo con ordine e cerchiamo di capire costa sta succedendo e perché quella che sembra una frase del tutto innocua invece ha fatto sobbalzare dalla sedia tanti telespettatori. Lo abbiamo già raccontato, anche se è prestissimo ancora tirare le somme di questa edizione dell’Isola dei Famosi, le cos non sembrano essere andate nel migliore dei modi per Vladimir Luxuria. Tra addii autonomi e tra eliminazioni coatte, tra infortuni e poca grinta, questa edizione del reality potrebbe essere una delle peggiori di sempre.





“Stai attenta”. Sonia Bruganelli, la battutaccia a Luxuria

E chiaramente, anche se di colpa non si può parlare, cade tutto sulle spalle della conduttrice, questo è poco ma sicuro. Proprio come nella miglior squadra di calcio che quando inizia a perdere si pensa all’esonero dell’allenatore, anche all’Isola c’è già chi pensa di cambiare ct. Ma chi sarebbe, eventualmente, la persona adatta a prendere il posto di Vladimir Luxuria? Beh, per tanti telespettatori e addetti ai lavori, la scelta più ovvia è proprio Sonia Bruganelli.

L’ex moglie di Bonolis, alla luce di tutto ciò, quando ieri sera Luxuria l’ha presentata, ha detto una cosa che ha fatto storcere qualche naso. La conduttrice Mediaset ha fatto alzare in piedi proprio la Bruganelli per mostrare a tutti il suo bellissimo abito e la sua invidiabile silouette.

"Guarda che è pericolosissimo far alzare l'opinionista" 😂

Sonia allora prende la palla al balzo e nell’alzarsi dice: “Guarda che è pericolosissimi fare alzare l’opinionista, è un attimo“. Il riferimento è proprio quello della conduzione, per chi non ci avesse fatto caso. E il rischio è che lei prenda il suo posto. Non ci resta da capire se sarà davvero così, o se per Sonia ci sono già altri piani programmati ancora migliori di questo.

