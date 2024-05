Puntata del 6 maggio non proprio tranquilla quella dell’Isola dei Famosi, con Vladimir Luxuria che è stata costretta ad intervenire varie volte per calmare gli animi. Durante un grosso litigio è successo qualcosa di inaspettato con Matilde Brandi, resasi protagonista di un gesto che ha lasciato tutti senza parole. E in un certo modo ha catalizzato l’attenzione solo su di lei.

A ricostruire i fatti è stato il sito Novella 2000, infatti nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi è scoppiato un litigio furioso con alcuni naufraghi coinvolti. Anche Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua, ma improvvisamente le telecamere si sono spostate su Matilde Brandi, che proprio in quel frangente è rimasta vittima di un episodio abbastanza spiacevole.

Isola dei Famosi, scoppia il litigio tra naufraghi: poi occhi su Matilde Brandi

Entrando nei particolari di quanto successo all’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli ha attaccato Khady mentre la modella è stata protagonista di uno screzio con l’altra naufraga Greta. Ma improvvisamente Matilde Brandi ha rubato la scena, trovando l’immediata reazione di Vladimir Luxuria. Prima c’è stato un attimo di preoccupazione, poi le risate hanno prevalso su tutto.

Durante la lite tra i concorrenti, Matilde Brandi si è ribaltata, mentre era seduta, ed è quindi caduta dal tronco in cui stava assieme ai compagni di avventura. Vladimir ha urlato: “Oddio, chi è cascata? Matilde“. Sonia è scoppiata a ridere e l’altro opinionista, Dario Maltese, ha esclamato scherzosamente: “Ti ha pensato la Bruganelli”. Per fortuna la conduttrice e showgirl non si è fatta male.

Gli anni passano ma matilde brandi riesce sempre a cadere da sola e stando ferma pic.twitter.com/vnng91d8d5 — Grazia 🎀 (@thatsgra) May 6, 2024

Non è la prima volta che Matilde Brandi sia caduta durante l’Isola dei Famosi. Ma anche in altre precedenti esperienze coi reality era rimasta protagonista di analoghi episodi.