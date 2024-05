“Addio Honduras, l’hanno mandata via“. Isola dei Famosi, avventura finita per la naufraga: “E che si aspettava…”. Un’altra puntata del reality show condotto Vladimir Luxuria è andata in onda. E anche stavolta i colpi di scena non sono mancati. Ad avere la meglio grazie al televoto, tanto per cominciare, è stata Rosanna. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. La padrona di casa Vladimir Luxuria ha subito dato il via ad alcuni scontri.

A perdere la pazienza con la presentatrice è Joe Bastianich che non ci sta e sbrocca in diretta. “Quando mi sono trovato qui, venendo gente che mostrava emozione abbracciandosi mi sono trovato in difficoltà. Io mostro l’emozione in altri modi, e persone che mi conoscono lo sanno. Però è giusto affrontare le tue debolezze quando sei in estrema difficoltà”, ha detto.





A quel punto Luxuria mette in collegamento Joe Bastianich con Daniele Radini Tedeschi. I due non si sono mai sopportati e il critico d’arte ha accusato lo chef di essere falso: “Lasciamo parlare le persone ignoranti. dovresti leggere i miei best seller che rivelano cosa penso del mondo“. Joe allora si è rivolto a Vladimir e ha detto: “Ho una domanda per la regia”.

E ancora: “Perché hai trasformato un momento così bello e intelligente in una cosa così brutta e minimale?”. Senza parole Elenoire Casalegno, Sonia Bruganelli e Dario Maltese che non hanno minimamente ribattuto. Poi si è andati avanti con le nomination e l’esito del televoto: ad avere la meglio tra i nominati è Khady Gueye, seguita da Artur Dainese.

Al termine, al ballottaggio sono rimaste Marina Suma e Rosanna Lodi. Tra loro ad avere la peggio è stata Marina che è dovuta tornare a casa tra le lacrime dei naufraghi. A risultare la preferita del pubblico con il 34% di preferenze è Rosanna. Dietro a lei c’è Khady, che ha preso il 25% di voti. Al terzo posto troviamo Artur con il 23%, infine Marina con solo l 10%.

