Attimi di panico durante Viva Rai2, l’imperdibile appuntamento mattutino di Fiorello. Qualcosa di davvero assurdo è capitato durante la diretta di questa mattina, anche se bisogna fare molta attenzione alla fine ironia del conduttore, in grado di buggerare l’Italia intera con il minimo sforzo. Ma andiamo con ordine, durante la solita diretta delle 7, si parlava della presunta rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. A quel punto, improvvisamente, Fiorello si è accorto che il pubblico presente all’esterno guardava con occhi increduli un punto preciso del cielo e riprendeva con il cellulare.

Chiaramente il conduttore si è avvicinato al vetro per capire cosa stesse succedendo e ha adocchiato uno strano oggetto volante. “Ma cos’è? Ma che cavolo è? Io sono senza parole”, ha quindi commentato il comico. Dai filmati che ha pubblicato anche la Rai, si può vedere questo strano oggetto che sembra essere uscito da un film degli anni ’80, volare e poi fuggire via come un missile, propria sopra Via Asiago, a favor di telecamera.

Leggi anche: “Cosa è successo tra noi”. Prelemi in crisi, Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio dopo l’annuncio choc di Giulia Salemi al GF Vip





Attimi di panico durante Viva Rai2

Sconvolto (e bravissimo) Fiorello che a quel punto, incredulo, si è messo a dialogare con il pubblico: “Ma che ca… è? Anche voi l’avete visto?”. Chiaramente tutto il pubblico ha risposto di sì, prima che il conduttore fosse obbligato ad andare avanti con la puntata. A quel punto Mauro Casciari ha detto che secondo lui era un ufo il conduttore ha detto: “Un ufo? Ma non non si può mai sapere”.

Chiaramente si tratta di un piccolo trucco di televisione, niente di reale, anche se Fiorello vorrebbe far credere a tutti fosse vero. Proprio all’inizio di puntata si parlava di alcune notizie riguardo possibili avvistamenti di oggetti non ancora identificati. A quel punto Fiorello ha detto: “Il dubbio c’è, non si sa”.

E ancora: “Io credo, e dico credo, che si tratti però di oggetti spia. Chi può saperlo”. A quel punto il conduttore ha citato tutti i luoghi del mondo in cui sono stati avvistati ufo, ironizzando sul fatto che queste cose avvengano sempre in posti strani o sperduti. A quel punto Biggio non ha avuto alcun dubbio: “E’ un pallone spia. Io ho brividi”.

Leggi anche: “Mer*a”. Chiara Ferragni e Fedez, la scoperta sotto casa subito dopo Sanremo: cosa hanno fatto